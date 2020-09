Locutor cubano estalla contra el régimen: "Las tripas se las comen ustedes"

Morales escribió en su muro de Facebook que esos dirigentes "nos dan en la cara con muchas tripas sin explicar dónde fue a parar tanta carne".

El locutor, que meses atrás se refirió a las condiciones de "crueldad" y "falta de respeto" que sufrió su familia en la central cuidad de Santa Clara al recurrir a los paupérrimos servicios funerarios de que dispone los cubanos, advirtió en su publicación que, luego de hacer públicas sus palabras, "si perdiera mi trabajo me las arreglaré".

Yunior Morales Sin rodeos, voy directo y si perdiera mi trabajo ya me las arreglaré: Respeto para el pueblo cubano. Las tripas,...

"Decir la verdad no me hace mercenario y sí agradecido con esos antepasados que legaron mucha osadía. Al que no le guste mi sinceridad que aprenda de valores humanos. Somos muchos careciendo de lo básico, en una estresante supervivencia. Vengan soluciones y menos consignas que no tenemos dos vidas. Me expreso como ciudadano que ama a Cuba con deberes, derechos y criterio", señaló.

En su comentario, Morales etiquetó el perfil en la red social twitter de la Presidencia de Cuba.

El ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino, en la "Mesa Redonda"

Entre los comentarios del ministro de la Industria Alimentaria, que han despertado tanto la burla como el enojo de los cubanos, están detalles sobre productos como el camarón y la langosta capturados en la Isla, que son exportados para garantizar el dinero para la compra de los escasos alimentos que vende a través de la libreta de racionamiento y el consumo social.

"Si nos damos el gusto de comer langosta y camarones faltará la leche de los niños", señaló el funcionario en el programa oficialista Mesa Redonda, donde presentó los planes del régimen para una "soberanía alimentaria y cultura nutricional" en Cuba.

Por otro lado, Sobrino Martínez se refirió a la elaboración de nuevos alimentos a partir de una mayor utilización de los subproductos cárnicos, la sangre, las tripas, que presentó como producciones del primer mundo.

"Hasta julio se han obtenido miles de metros de tripa fina de res y cerdo, el 18% del total del ganado, lo cual se incrementará con el uso de las máquinas vaciadoras y desmucosadora de tripas, cuyo prototipo ya está en fase de prueba y se esperan terminar diez equipos este año, sumados a 21 que serán producidos en 2021", dijo.

"Se ha logrado recuperar, por ejemplo, dos millones de metros de tripas de la res y del cerdo (…) eso no es de países pobres, eso es un aprovechamiento cárnico de países desarrollados", señaló.

Según el ministro, "hay cultura en Cuba de consumir 'eso' (…) se hacen excelentes productos, se sustituyen importaciones".

Los planes para la "soberanía alimentaria" publicitados por el Gobierno pasan también por una "superproducción" de croquetas y programas con "gallinas decrépitas", que han vuelto a generar mofas y comentarios irónicos en redes sociales.