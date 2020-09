Régimen cubano justifica exportación de langosta y camarones

"No renunciamos a comérnoslo (...) No es que nosotros decimos que los cubanos no tenemos derecho a eso. Nosotros sí aspiramos a eso, a poderlo tener disponible para todos los cubanos, pero tenemos que tener conciencia de que estamos en una situación compleja" y lamentó que "se han dejado de recibir, por ejemplo, 30 millones de litros de leche".

La langosta, especie sometida a etapas de veda, y el camarón, son productos que el régimen dedica exclusivamente a la exportación y al turismo, y que muchos cubanos nacidos después de enero de 1959 ni han probado. Las capturas de ambos productos se contrajeron en los últimos cinco años en un 65 y un 90% respectivamente, según las autoridades.

El régimen de queja de que unos 1.000 artefactos navales y alrededor de 2.500 personas se dedican a lo que califica como "pesca ilegal" de estos productos de nuestros martes.

Por otro lado, Sobrino Martínez se refirió a la elaboración de nuevos alimentos a partir de una mayor utilización de los subproductos cárnicos, la sangre, las tripas, que presentó como producciones del primer mundo.

"Hasta julio se han obtenido miles de metros de tripa fina de res y cerdo, el 18% del total del ganado, lo cual se incrementará con el uso de las máquinas vaciadoras y desmucosadora de tripas, cuyo prototipo ya está en fase de prueba y se esperan terminar diez equipos este año, sumados a 21 que serán producidos en 2021", dijo.

Ató estos resultados a la innovación en las empresas del MINAL.

"Se trabaja por estos institutos, por nuestros investigadores, por nuestro personal técnico que también está en todas las líneas de producción, en nuestros laboratorios, otro grupo de medidas…", dijo.

"Se ha logrado recuperar, por ejemplo, dos millones de metros de tripas de la res y del cerdo (…) eso no es de países pobres, eso es un aprovechamiento cárnico de países desarrollados", señaló.

Según el ministro, "hay cultura en Cuba de consumir 'eso' (…) se hacen excelentes productos, se sustituyen importaciones".

En ese sentido, Sobrino Martínez dijo que se ha industrializado el 90% del potencial de la sangre de ganado vacuno y porcino, con las cuales se produjeron 3.294 toneladas de embutidos rojos. Respecto a igual período del año anterior se creció en 818 toneladas, afirmó, pero no precisó los diferentes destinos de la mercancía.

Los planes para la "soberanía alimentaria" publicitados por el Gobierno pasan también por una "superproducción" de otros subproductos como las croquetas y de programas con "gallinas decrépitas" que han vuelto a generar mofas y comentarios irónicos en redes sociales.