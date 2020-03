López Obrador justifica su saludo a la madre de "El Chapo"

"Te saludo, no te bajes", afirma en el breve intercambio, que concluye con López Obrador asegurando: "Ya recibí tu carta". "Que le vaya muy bien", le dice la mujer a López Obrador, quien a su vez termina siendo interceptado por un hombre que asegura ser abogado de Guzmán, según se muestra en el vídeo difundido en redes.

Joaquín "El Chapo" Guzmán-AP.jpg En esta imagen de archivo del 22 de febrero de 2014, Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado a un helicóptero esposado por oficiales de la Marina mexicana en un hangar militar en Ciudad de México. AP/Eduardo Verdugo, Archivo

El presidente mexicano explicó en su rueda de prensa de este lunes que le explicaron durante la visita que en la zona vivía la madre del hombre más buscado en México y que quería saludarle. También ha informado de que en la carta la mujer pide ver a su hijo --"no se quiere morir sin verlo"-- y ha confirmado que solicitará a la Embajada que realice las gestiones oportunas.

"A veces le tengo que dar la mano, porque es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que no han perdido su respetabilidad, cómo no se la voy a dar a una señora", dijo el presidente de México al alegar que "la peste funesta es la corrupción y no un adulto mayor"

En este sentido, negó que exista complicidad alguna, sino "una situación humanitaria". El presidente ha criticado a quienes, desde el "conservadurismo", afean su encuentro sin tener en cuenta que en el pasado otros gobiernos negociaron con el narcotraficante.

El encuentro se produjo durante una visita del mandatario de México al denominado Triángulo Dorado, una de las principales zonas de producción de marihuana y amapola. En este área, bastión del cártel de Sinaloa --ahora dominado por los hijos de 'El Chapo'-- confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.