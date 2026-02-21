sábado 21  de  febrero 2026
Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

La ley que usó el mandatario Donald Trump en la nueva orden ejecutiva de aranceles permite incrementar los gravámenes hasta un 15%

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que la Corte Suprema fallara en contra de su política de gravámenes.

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles permite incrementar los gravámenes hasta un 15% y en períodos de 150 días. No está claro cómo se articulará a largo plazo.

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá.

También, se incluyen las decisiones del mandatario de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

FUENTE: EFE

