sábado 21  de  febrero 2026
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

La banda roja que pone "capturado" en la imagen de Tareck El Aissami, exministro del régimen procesado en Venezuela por corrupción, aparece en la página del ICE

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tareck El Aissami, exministro del chavismo en Venezuela y requerido por el gobierno de EEUU, aparece como “capturado” en la página web oficial del Servicio de Inmigración estadounidense donde está identificado como hombre del narcotráfico internacional, según reportes que se publicaron por redes este sábado

Sin embargo, el gobierno de EEUU no ha mencionado ni confirmado la supuesta detención del exfuncionario clave en el régimen de Maduro, quien se encontraría en Venezuela, pero cuyo paradero se mantiene en secreto por el régimen desde inicios de 2025.

Lee además
Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

¿Dónde están Tareck El Aissami y los 23 mil millones robados? Un tema que vuelve a resonar
Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

La versión replicada en redes coincide con la información publicada por un diario español de que el gobierno de Trump ha requerido al régimen de Venezuela a nueve hombres del chavismo por investigaciones de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. Y entre ellos se menciona a El Aissami.

Incertidumbre sobre Tareck El Assami

La “captura” de El Aissami aparece inscrita en un pequeño cintillo en la foto del exfuncionario que publica el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se encarga del control y supervisión de los migrantes en el país.

La publicación tiene fecha del 23 de septiembre de 2025, pero se presume que el cintillo fue colocado en fecha reciente.

Junto al exfuncionario venezolano también se menciona a Samark López, señalado como su más cercano colaborador en el manejo de la industria petrolera y sus negocios de criptomonedas, por los cuales fueron detenidos y procesados en Venezuela

La página web del ICE asegura que ambos venezolanos están solicitado por participar en el narcotráfico internacional.

Sin embargo, ninguna autoridad estadounidense ha sugerido que El Aissami ni López haya viajado a EEUU donde son requeridos por graves cargos ni que hayan sido capturado en algún otro país, hasta la fecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025251851973628213&partner=&hide_thread=false
Tareck El Aissami - Departamento de Inmigración y Aduanas de EEUU
Tareck El Aissami en la lista de los más buscados por ICE, del Departamento de Inmigración y Aduanas de EEUU.

Tareck El Aissami en la lista de los más buscados por ICE, del Departamento de Inmigración y Aduanas de EEUU.

FUENTE: Con información us.gov, red X

Temas
Te puede interesar

EEUU ejecuta nuevo ataque al narcotráfico en el Pacífico

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

EEUU sanciona a consorcio turístico mexicano por presuntos vínculos con cártel narcotraficante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Una inmigrante colombiana estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Queens el 30 de mayo de 2013, en el vecindario Long Island City del distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
JUSTICIA

Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Te puede interesar

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
EEUU

Trump anuncia un aumento del nuevo arancel global a un 15%

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como Idilio y Gitana y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.
OBITUARIO

Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años