Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.

MIAMI. - Tareck El Aissami , exministro del chavismo en Venezuela y requerido por el gobierno de EEUU , aparece como “capturado” en la página web oficial del Servicio de Inmigración estadounidense donde está identificado como hombre del narcotráfico internacional, según reportes que se publicaron por redes este sábado

Sin embargo, el gobierno de EEUU no ha mencionado ni confirmado la supuesta detención del exfuncionario clave en el régimen de Maduro, quien se encontraría en Venezuela, pero cuyo paradero se mantiene en secreto por el régimen desde inicios de 2025.

La versión replicada en redes coincide con la información publicada por un diario español de que el gobierno de Trump ha requerido al régimen de Venezuela a nueve hombres del chavismo por investigaciones de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. Y entre ellos se menciona a El Aissami.

Incertidumbre sobre Tareck El Assami

La “captura” de El Aissami aparece inscrita en un pequeño cintillo en la foto del exfuncionario que publica el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se encarga del control y supervisión de los migrantes en el país.

La publicación tiene fecha del 23 de septiembre de 2025, pero se presume que el cintillo fue colocado en fecha reciente.

Junto al exfuncionario venezolano también se menciona a Samark López, señalado como su más cercano colaborador en el manejo de la industria petrolera y sus negocios de criptomonedas, por los cuales fueron detenidos y procesados en Venezuela

La página web del ICE asegura que ambos venezolanos están solicitado por participar en el narcotráfico internacional.

Sin embargo, ninguna autoridad estadounidense ha sugerido que El Aissami ni López haya viajado a EEUU donde son requeridos por graves cargos ni que hayan sido capturado en algún otro país, hasta la fecha.

