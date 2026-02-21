El clamor de los cubanos: "Qué se larguen"

LA HABANA. - Debajo de la puerta, Katty, jubilada de 60 años, en Cuba , coloca frazadas viejas tratando de impedir que entren cucarachas y ratones de un inmenso basurero aledaño a su casa. Y mantiene las ventanas cerradas, para que no se le cuelen mosquitos, moscas o gatos hambrientos en busca de comida.

“Hace unos días, en un recipiente dejé dos costillas de cerdo adobadas, que iba a darle a mis nietos en la comida. Me puse a ver la televisión y cuando regresé a la cocina, los gatos se las habían comido. Los perros y gatos callejeros están hambrientos y se fajan entre ellos por sobras de comida. El otro día, un tipo estaba hablando con otro y la jaba con alimentos la puso en el suelo. Dos muchachos que pasaron en bicicleta se la llevaron”.

“Si las cosas no cambian y esta gente -los gobernantes- no se largan pal carajo, se verán horrores. Hay familias que se pelean a puñetazos por un trozo de pollo o por el pan que dan por la libreta. El hambre es muy mala consejera. Y no es solo resolver la comida. Los problemas se acumulan. Apagones de un montón de horas, escasez de agua, falta el gas (licuado) de balita, no hay combustible ni transporte, tampoco medicinas y la corrupción es tremenda”.

Cada mañana, Katty sitúa una mesa portátil a la entrada de su casa, en la barriada El Pilar, en el municipio Cerro. Lo mismo vende bolsas de detergente y cajetillas de cigarros que paquetes de café Bustelo que traen las mulas de Miami o ropa Shein. El fétido olor de la basura que se acumula en un minúsculo parque triangular colindante con su vivienda, “me espanta clientes que se ven obligados a cruzar de acera y le compran a mi competencia”.

Inundados en basura

El enorme basurero lleva más de una semana. “Un grupo de vecinos fuimos hasta la oficina de comunales y nos hicieron el caso del perro. Te dicen que no tienen combustible o que los camiones de basura están rotos. Este país se va al garete y el guanajón de Díaz-Canel sigue hablando mierda y pidiendo más sacrificios al pueblo. Rezo todos los días a Obbatalá (deidad del panteón Yoruba) pa’ que se marchen con los millones de dólares robados. Es una ocasión que deben aprovechar. La vida no suele dar dos oportunidades”, dice Katty.

Cuando usted les pregunta a las personas sobre el futuro de Cuba, casi todos coinciden en que la prioridad son las reformas económicas y políticas. Katty cree que lo ideal “sería que los ciudadanos puedan elegir un gobierno que se enfoque en levantar la economía, que el salario tenga un sentido y comer dos veces al día no sea tan complicado. El cubano es feliz con un negocito legal donde pueda hacer dinero y fiestar los fines de semana”.

Giraldo, ingeniero civil, piensa diferente. “Lo primero es quitar a todos esos gobernantes incompetentes. A varios ministros, como el de energía, salud pública y agricultura, debieran juzgarlos por irresponsabilidad criminal. Díaz-Canel debe ser enjuiciado y condenado a prisión. Ha permitido que muchos mueran por falta de medicamentos y alimentación deficiente. He leído que Marco Rubio está negociando con el hijo y el nieto de Raúl Castro".

Que se larguen

"No me cuadra ni un poquito que esos canallas negocien mantenerse en el poder a cambio de soltar presos políticos e iniciar un proceso de transición. O que les permitan escapar de la justicia y largarse con los millones malversados a cambio de su renuncia. Pero es lo que hay. Los cubanos tenemos lo que nos merecemos. No hemos hecho nada para desafiar al gobierno y reclamar nuestros derechos. Es muy fácil pedir que otro país y otro ejército hagan lo que nosotros no tuvimos el valor de hacer".

“Lo que más me interesa es que se diseñen instituciones democráticas, un sistema judicial independiente, que existan diversos partidos políticos, derecho a huelga y elecciones libres para elegir a un presidente. La libertad no se debe negociar. Después de 74 años de dictaduras (7 años de Batista más los 67 con Fidel, Raúl y Díaz-Canel), pienso que los cubanos merecemos vivir en democracia”, concluye Giraldo.

Ramsés, licenciado en historia, considera que “el cambio es inminente. No solo necesitamos reformas económicas, también de corte político. Tenemos derechos a ilusionarnos con fundar una nación democrática. Cómo lograrlo, es el punto candente que genera diversos criterios entre los cubanos. Algunos apuestan por una intervención militar o un golpe quirúrgico. Otros la anexión o una especie de protectorado de Estados Unidos".

Posible diálogo

"Muchos, como yo, preferimos el diálogo y que mediante consenso los cubanos elijamos el modelo de país deseado. El freno para un cambio es el propio régimen. Antes de sentarse a negociar con Estados Unidos, debieran escuchar al pueblo. Pero soy optimista. De la manera que sea, en un lapso breve podremos construir una república martiana, democrática e inclusiva por el bien de todos. Esta pesadilla vive sus horas finales”, sentencia Ramsés.

Nuria, estudiante universitaria, confiesa que le aburre “el discurso y la machacona propaganda política del gobierno. Los jóvenes pasamos de todas esas tonterías de resistencia creativa, preparación militar por una supuesta guerra e inmolarnos en nombre de la patria, el socialismo y la revolución. ¿Qué revolución? ¿Para qué se hizo esa revolución? Es evidente que no fue para el bienestar del pueblo. ¿Si desde hace mucho tiempo esa revolución no produce ningún bienestar a los cubanos, por qué tenemos que defenderla?”, se pregunta Nuria y alega:

“¿En nombre de quién se tiene que mantener en el poder el partido comunista y sus ineptos dirigentes? ¿Por qué el gobierno habla en plural en nombre de la ciudadanía? ¿Por qué reprimen y encarcelan a los que piden reclamos legítimos o piensan diferente? ¿Con qué derecho usurpan la memoria de próceres independentistas como Martí, Agramonte o Céspedes que no eran comunistas ni estaban de acuerdo con gobiernos tiránicos?”

Socialismo o Patria

“¿Por qué confunden patria con socialismo y soberanía con Fidel Castro? Ya la mayoría de los cubanos estamos cansados de tantas manipulaciones y tantas mentiras. El único logro de la revolución ha sido expulsar a tres millones de cubanos de su país. Queremos ser libres. Si no podemos lograr esa libertad por nuestros miedos, no me opongo que se logre de cualquier otra forma”, expresa la estudiante universitaria.

En la misma línea opina un alto porcentaje de cubanos. No quieren que la dictadura utilice una supuesta negociación con Estados Unidos para ganar tiempo y luego no cambiar nada. Tampoco quieren que las pretendidas reformas económicas y políticas se extiendan en el tiempo como un culebrón por entregas sin capítulo final. Es ahora o nunca.