Gobierno de EEUU exige a Delcy Rodríguez cooperar en investigación contra nueve hombres del chavismo

MIAMI. - En medio de las conversaciones, el gobierno de EEUU exigió a la jefa encargada del régimen de Venezuela . Delcy Rodríguez la cooperación en la investigación judicial que lleva a cabo contra nueve personas del chavismo , según informó un diario español.

La petición contempla no solo la posibilidad de someter a los investigados en interrogatorios, sino también el acceso a documentación financiera indispensable para las investigaciones judiciales.

Entre los requeridos se menciona a Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado; los cuestionados empresarios Alex Saab y Raúl Gorrin y Walter Jacob Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores quien está presa junto a su esposo Maduro en EEUU por delitos federales.

Washington también pide a Rodríguez que se permitan mecanismos de entrega o de traslado de los integrantes o cercanos del régimen si así se requiriera, e invoca el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países en 1922, aunque la entrega de nacionales está vetada en la Constitución venezolana.

Según el reporte, los chavistas requeridos por la justicia estadounidense serían piezas clave en casos de blanqueo de capitales, corrupción, y narcotráfico que afectan la seguridad de EEUU.

EEUU y piezas del chavismo

La información periodística, obtenida por el diario español de fuentes confiables, indica que los nueve chavistas en investigación y sobre quienes exige sus movimientos financieros son:

*Alex Saab, a quien se considera la “pieza más valiosa”, y también la más “incómoda”, debido a que fue ministro y enlace del régimen de Maduro en oscuros negocios, por lo cual fue investigado y detenido por autoridades de EEUU, pero luego liberado en un canje acordado por la administración Biden con el régimen para dejar en libertad a sobrinos de Flores, presos por tráfico de droga. Rodríguez lo sacó de su gabinete el 17 de enero pasado.

Ahora, el Departamento de Justicia adelanta una investigación por presunta conspiración de sobornos vinculada a importaciones de alimentos a precios inflados, indicó el reporte en alusión a las cajas CLAP, un sistema de ayudas ideado por el régimen de Maduro para los más necesitados que concluyó en corrupción con miles de aristas en el exterior.

“La fuente lo define como el hombre que sabe dónde está el dinero y cómo se movía”, apunta el reporte.

*Raúl Gorrín, quien está acusado en la justicia estadounidense por sobornos para obtener acceso privilegiado a operaciones de cambio y de luego lavar el dinero en “sociedades pantalla y circuitos financieros”. En la actualidad, quien no hay parte oficial ni confirmación pública sobre su situación actual, se indica.

Sin embargo, el empresario cuestionado es requerido porque para gobierno estadounidense “sirve para explicar el engranaje que transformó una decisión administrativa en miles de millones, quién asignaba, quién autorizaba, quién cobraba, quién abría cuentas y quién compraba protección”.

*Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador, quien tiene cargos fiscales en la misma acusación penal de su padre y madrastra, por conspiración de tráfico de armas, y también por otras sanciones.

Otros requeridos por investigación

*Walter Gavidia Flores, hijo de Flores, sancionado por el Tesoro de EEUU por su presunta participación en la red de comisiones asociada a contratos públicos.

*Tareck El Aissami, exministro de Relaciones Interiores, de Industria y de Petróleo, cuyo paradero se desconoce desde que fue detenido y procesado por una compleja trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto. El 23 de septiembre de 2025, el gobierno de EEUU lo designó "narcotraficante especialmente designado (SDNT", por lo cual aparece como "buscado" por narcotráfico internacional en la página oficial del Servicio de Inmigración. Su supuesta captura no ha sido confirmada.

*Samark López Bello, empresario vinculado al exministro El Aissami y también detenido por el mismo caso en Venezuela. Por ese motivo, el Departamento de Justicia de estadounidense cree que puede interrogarlo fácilmente, señala la información.

*Pedro Luís Martín-Olivares, conocido como “Martín Olivares”, es considerado hombre clave de inteligencia económica del régimen y tiene cargos en EEUU por narcotráfico, según el reporte. Washington lo asocia a la cobertura institucional de rutas y a la protección de cargamentos, y fijó una recompensa de 10 millones de dólares, según publicación del Departamento de Estado.

El dilema de Delcy Rodríguez

El trabajo periodístico indica que “la fuente subraya dos ausencias deliberadas” en esta fase entre las personas de interés.

Una es el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien no figura por ahora, pese a aparecer en causas estadounidenses; y el otro es Vladimir Padrino López, titular de Defensa, que no aparece tampoco entre las prioridades inmediatas.

La lista fue seleccionada por su valor probatorio y por su utilidad para reconstruir toda una trama de delitos que Washington atribuye al antiguo régimen de Maduro “y que, en buena medida, sigue en pie”, lo cual plantearía un dilema a Delcy Rodríguez.

Lo que plantea el gobierno de Trump es un esquema de intercambio en tres etapas: la primera es la del acceso, facilitar entrevistas e interrogatorios, y revisión de documentación sensible.

“En esa fase entra el interrogatorio, la semana pasada, de Alex Saab, señalado durante años como operador del madurismo, y del empresario Raúl Gorrín”, indica la publicación.

La segunda etapa procuraría la participación de equipos estadounidenses en la revisión del trabajo de verificación “sin que Caracas lo reconozca en público”.

Y la tercera incluye formas de traslado o de entrega, si se considera políticamente viable, con el cuidado extremo de evitar la palabra extradición.

No obstante, en Washington se considera vigente el tratado de extradición suscrito en Caracas el 19 y 21 de enero de 1922 y ratificado en años posteriores, que permite solicitar la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos graves, a pesar de las restricciones que impone la propia Constitución venezolana, acotó la publicación.

