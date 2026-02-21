Muere Willie Colón, ícono pionero de la salsa, a los 75 años

Fotografía de archivo del 29 de junio de 2017 que muestra al músico y compositor de salsa Willie Colón presentando su espectáculo “Tour 50 Aniversario” en Guadalajara (México). Colón, el emblemático trombonista, compositor e intérprete de iconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana' y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

SAN JUAN.- Willie Colón , el emblemático trombonista, compositor e intérprete de temas icónicos de la salsa como Idilio y Gitana, y quien cosechó grandes éxitos junto a los cantantes Héctor Lavoe y Rubén Blades , falleció este sábado a sus 75 años, por complicaciones de salud en un hospital de Nueva York.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", rezó un comunicado de sus familiares

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", agregó.

Legado histórico

Nacido en el Bronx en 1950, de padres puertorriqueños, William Anthony Colón Román irrumpió en la escena musical a los 17 años con una propuesta que desafiaba la elegancia de las grandes orquestas de la época.

Como trombonista, compositor y productor, se convirtió en una de las figuras representativas del histórico sello Fania Records.

Su trayectoria se consolidó a través de legendarias colaboraciones que transformaron la salsa para siempre. Junto a Héctor Lavoe, formó un binomio inseparable que definió la "salsa brava", mezclando el folclore rural de la isla con el sonido industrial del trombón en álbumes emblemáticos como Cosa Nuestra.

Años más tarde, su colaboración con Rubén Blades dio a luz a uno de los álbumes más importantes de la música en América Latina. En 1978, Siembra se convirtió en el disco más vendido de salsa, introduciendo himnos de conciencia política como Pedro Navaja y Plástico.

Además de su faceta como intérprete y productor de leyendas como Celia Cruz, Colón destacó como un influyente activista político y defensor de los derechos civiles de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Su capacidad para fusionar el jazz, el rock y los ritmos afrocaribeños le otorgó un sonido universal que fue reconocido con el Grammy a la Excelencia Musical.