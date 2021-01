"Ya se acabó, no hagan sufrir más a la gente, al final vamos a ser libres (…) Vamos a trabajar por la transición hacia una democracia, ya la dictadura se acabó. Lo pueden hacer mucho más fácil y quedar mejor ante la historia", dijo.

El activista consideró que es contraproducente "seguir machucando a la gente de la UNPACU, seguir machacando a la gente del Movimiento San Isidro. Eso es inhumano", añadió.

Para Otero Alcántara, un estallido social puede estar cerca y lo consideró "muy peligroso".

"Son torpes… Cuba está girando entre los anillos del mundo, ya no está paralizada como la tenían antes, ya tenemos Internet, estoy haciendo una directa, hay más de 500 personas conectadas escuchándome a mí", dijo.

"Cuba va a entrar en un sistema democrático prontísimo, depende de ellos (el régimen) la cantidad de sangre que se derrame o no en las calles, el sacrificio que tengamos que hacer un grupo de artistas, intelectuales, políticos, activistas (…) el sacrificio en pro de la libertad lo miden ellos ahora mismo", manifestó.

"Toda esa energía la podemos emplear en construir un país mejor, mientras más se resistan más nos desgastamos", agregó.

Más adelante, condenó que el régimen ha convertido a los cubanos en seres dependientes para mantener el poder.

"Ustedes son los que no nos han dejado resolver los problemas de nosotros mismos, ustedes se han apoderado de nuestra capacidad creativa, la han reprimido. Han perseguido la inteligencia, la libertad, el amor. Han matado los conceptos de familia", lamentó.

Para revertir tal situación, dijo que va "a seguir trabajando en pro de la libertad de Cuba".

"La palabra diálogo nosotros la vamos a imponer como estructura cívica, diálogo con carácter exigiendo libertades, exigiendo lo que exige la gente (…) porque yo sí estoy en la calle, no ando en un Audi, sé cómo piensa la gente", señaló.

El activista, difamado en la prensa oficial en las últimas semanas, llamado "mercenario" y "terrorista", prometió que buscará la forma de hacer directas en la calle para que el mundo vea el verdadero apoyo de la gente.

"La gente nos adora (…) viejitas, hombres, carros que me paran y me llevan gratis, eso es lo que está pasando en Cuba ahora mismo, la dictadura se acabó", insistió.

En palabras de Otero Alcántara, "el problema en Cuba es tomar el poder, tenemos que educar a la gente de tomar el poder en Cuba (…)".

En ese sentido afirmó que está "conectado con toda la oposición y los activistas", de adentro, y los fue afuera.

"Todo lo que se la libertad de Cuba yo estoy puestísimo (…) El Movimiento San Isidro no es algo enquistado en una nube, que ahora somos los tipos duros, no. Nosotros estamos puestos para lo que venga. Voy a estar con los animalistas, con las feministas, con la comunidad LBTIQ, y voy a hacer lo que me dé la gana en pro de la libertad de Cuba. No estamos endiosados", defendió.

En su directa, Otero Alcántara aprovechó para anunciar también un concierto del músico contestario Maikel Castillo el día 28 de enero, para el cual ya están en venta entradas. Invitó a contactar al propio rapero.

"Hay que prosperar. Yo quiero mi galería, mis exposiciones en un museo, que Maikel cante, que Iliana (Hernández) haga su periódico, que DIARIO DE CUBA tenga su sede en Cuba, que Omara Ruiz Urquiola pueda tener su cátedra, o lo que quiera ella", afirmó.

"¡Liberen a Denis Solís, liberen a Luis Robles, liberen a todos los presos políticos, liberen al cubano! ¡Ya dejen el abuso! ¡Apiádense de los viejitos que no pueden tomar café con leche!, concluyó.