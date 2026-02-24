martes 24  de  febrero 2026
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por bajas temperaturas y heladas para varios condados floridanos; las autoridades recomiendan abrigarse por capas

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.

Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un frente polar provocó un descenso de las temperaturas en el sur de la Florida la madrugada de este martes 24, situación que activó múltiples alertas por frío extremo para proteger a la población ante una sensación térmica que alcanzó el rango de los 20 y 30 grados Fahrenheit.

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emitió un aviso de helada efectivo entre las tres y las nueve de la mañana para los condados de Glades, Hendry y el interior de Collier.

A la par, las autoridades establecieron una advertencia por clima frío para el interior de Broward, Palm Beach y Miami-Dade, zonas donde los termómetros registraron mínimas cercanas a los 30 grados Fahrenheit.

Los fuertes vientos agravaron el panorama, pues generaron una sensación térmica aún más gélida. Residentes en áreas como Kendall West o Homestead amanecieron con condiciones inusualmente frías para esta época del año.

Medidas de precaución

Para hacer frente a estas condiciones meteorológicas, los expertos aconsejan adoptar la estrategia de vestimenta por capas con prendas holgadas.

Este método permite a las personas ajustar su temperatura corporal conforme avanza el día y el clima se vuelve más cálido.

El uso de gorros o sombreros resulta fundamental, ya que el cuerpo humano pierde hasta un cuarenta por ciento de su calor a través de la cabeza.

La mascota oficial del servicio, conocida como Iggy, ilustró esta recomendación en los boletines oficiales al portar su propio abrigo y gafas protectoras.

Protección adicional

Además del cuidado personal, los funcionarios locales instaron a la población a resguardar a sus animales de compañía en el interior de los hogares y a proteger las plantas sensibles al clima extremo.

Las bajas temperaturas prolongadas causan daños severos en la agricultura y en los jardines residenciales.

Los especialistas también sugieren revisar los aparatos de calefacción para prevenir accidentes domésticos o posibles intoxicaciones.

El clima gélido en esta región es poco frecuente, por lo cual la preparación adecuada marca la diferencia para garantizar la seguridad integral de toda la comunidad.

