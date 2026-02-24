martes 24  de  febrero 2026
EEUU

Cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión

Este martes a las 9 pm (hora del Este), Trump pronunciará su Discurso sobre el Estado de la Unión, un momento solemne en la vida estadounidense

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso de presentación de la Junta de Paz.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A las 9 de la noche, hora del Este, el presidente Donald J. Trump pronunciará su Discurso sobre el Estado de la Unión, un momento solemne en la vida estadounidense.

Durante el discurso se espera que el presidente haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

El discurso será transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidenses, incluyendo los medios hispanos, como Telemundo, Univision y CNN en Español.

