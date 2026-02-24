Cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso de presentación de la Junta de Paz. SAUL LOEB/ AFP

MIAMI.- A las 9 de la noche, hora del Este, el presidente Donald J. Trump pronunciará su Discurso sobre el Estado de la Unión, un momento solemne en la vida estadounidense.







Durante el discurso se espera que el presidente haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

El discurso será transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidenses, incluyendo los medios hispanos, como Telemundo, Univision y CNN en Español. Embed Embed

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP