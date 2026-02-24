Cómo ver el Discurso sobre el Estado de la Unión

MIAMI.- A las 9 de la noche, hora del Este, el presidente Donald J. Trump pronunciará su Discurso sobre el Estado de la Unión, un momento solemne en la vida estadounidense.
martes 24 de febrero 2026
Durante el discurso se espera que el presidente haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.
El discurso será transmitido por las principales cadenas de televisión estadounidenses, incluyendo los medios hispanos, como Telemundo, Univision y CNN en Español.