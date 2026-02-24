Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Tras un año de intenso trabajo y éxitos, el presidente Donald J. Trump ofrece esta noche el discurso del Estado de la Unión

Trump promete un discurso desafiante y extenso para explicar en detalles y cifras todo su gran trabajo a favor de los estadounidenses y desmentir una vez más en sus propias palabras, para desmentir a los que aseguran que su estrella empieza a declinar a modo de propaganda demagógica antes de las elecciones legislativa de noviembre.

El mandatario dará además un tono "histórico a su discurso, en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio", en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Habrá algunos momentos conmovedores hasta las lágrimas, como los hubo el año pasado, y algunos momentos de ligereza", aseguró este martes Leavitt en declaraciones a la cadena Fox.

La lista de acontecimientos, negociaciones, acciones militares y acuerdos de paz es súper extensa.

Según periodistas que fueron invitados a un almuerzo por el presidente antes de la cita en el Congreso, Trump anunciará nuevas reducciones de impuestos.

Una lista extensa de éxitos

Casi seguro hablará esta vez de la transición democrática en Venezuela y la magistral captura del narcodictador Nicolás Maduro, la economía estadounidense, los aranceles y la reciente decisión de la Corte Suprema.

No dejará de abordar asuntos como la inmigración, la inflación que se encuentra en el 2,4% y el lanzamiento del nuevo portal de internet con una reducción de precios para los medicamentos; el cero impuestos a las propinas y otros temas cruciales, entre los que se apunta también el gran escándalo de corrupción en Minnesota, las localizaciones de los miles de niños desaparecidos durante el gobierno de Joe Biden, Ucrania, China, Cuba e Irán, junto a la eliminación coordinada del narcotraficante mexicano más buscado y poderoso del mundo, conocido como "El Mencho", el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El precio del combustible ha bajado al menor nivel de los últimos 6 años, mientras que estampó su firma contra la llamada Gran Estafa Verde, una legislación firmada por Barack Husseim Obama y ampliada por Joe Biden que le causó un daño sustancial a la industria estadounidense e hizo disparar el precio de todos los vehículos en EEUU, entre muchas otras consecuencias.

Trump ha firmado leyes para proteger a los niños y las mujeres de abusos y para eliminar la cuestionable política de género y la falsa inclusión, que no fue otra cosa que un incremento de la discriminación y la exclusión de millones de estadounidenses a la hora de buscar trabajo y entrar a centro educacionales del país, en especial las universidades.

La ultraizquierda y su "show político" circense

Por su parte, los demócratas - como en su primer mandato- sólo se ha dedicado a atacar su gobierno y a obstaculizar su encomiable trabajo. ¿Que planes tiene la ultraizquierda que ha secuestrado al Partido Demócrata? Cero, ninguno. Solo propaganda y campañas de manipulación.

En el último mandato de la extrema izquierda de Joe Biden la herencia que le dejaron al presidente Trump fueron el caos, las crisis, el desastre económico y el desorden institucional, permeado de tendencias aborrecibles como la woke. Por tales razones, la gran mayoría de los estadounidenses le entregó otra vez la Casa Blanca al líder republicano.

Escasos o casi ninguno han sido los desaciertos de la actual administración que batalla a diario contra la barrera de estancamiento de la izquierda radical en el Congreso. Es la única opción que les queda ante el empuje del gran tren MAGA (Make American Great Again) y la plataforma America First o América Primero.

Se espera una noche histórica que la ultraizquierda - en contubernio con los medios liberales de prensa- tratará de empañar con su ya acostumbrado show circense e irrespetuoso, impulsado por el odio visceral contra el presidente Trump y los republicanos.

