martes 24  de  febrero 2026
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

La recompensa de 25 millones de dólares por información del número dos del régimen de Venezuela, lo reposiciona como el criminal más buscado, según medios

&nbsp;Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.&nbsp;

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 

EFE/ Miguel Gutierrez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Diosdado Cabello, considerado hombre clave para el régimen de Venezuela, queda ahora como principal objetivo del gobierno de EEUU en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, luego de la desaparición del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”.

Así lo sostienen analistas en medios colombiano, al analizar las consecuencias de la captura y muerte del narco mexicano en una operación militar contra el narcotráfico que se ejecutó en el estado de Jalisco con el apoyo de inteligencia de EEUU, y que generó una ola de violencia en otras regiones del país.

Lee además
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez incluye a Diosdado Cabello en revisión de casos de presos políticos por Ley de Amnistía
Embarcación de narcotráfico atacada por EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

Nuevo ataque de EEUU contra narcolancha en el Caribe deja tres muertos

El cartel Jalisco Nueva Generación es considerado la organización criminal más violenta de México, responsable del tráfico de droga, principalmente de fentanilo, con destino a territorio estadounidense, por lo cual fue designada organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump en 2025.

Este lunes, Fidel Félix Ochoa, cabecilla del cártel mexicano de Sinaloa, respondió ante un tribunal de Florida de la acusación de dirigir una operación de narcotráfico a gran escala y de haber introducido fentanilo y otras drogas.

Diosdado Cabello en la mira de EEUU

Los análisis indican que la caída del “Mencho” impone ahora cambios en el tablero de prioridades estadounidenses en materia de lucha contra las drogas y la seguridad nacional.

Y estas modificaciones están determinadas por las altísimas recompensas ofrecidas por implicados en el crimen organizado acusados por la justicia norteamericana de delitos de conspiración de narcotráfico.

Según expertos, EEUU coloca ahora en su mira a Cabello, por quien mantiene una recompensa de 25 millones de dólares, según el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado.

Cabello está señalado de formar parte del Cartel de los Soles, organización venezolana designada terrorista extranjera, que habría facilitado el tráfico de drogas hacia el país, y razón por la cual la fiscalía estadounidense formuló cargos en 2020 y expuestas recientemente tras la captura de Nicolás Maduro.

Otros buscados con recompensa

Entre los más buscados de EEUU, también se encuentra el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen chavista, por cuya información se ofrece recompensa de 15 millones de dólares.

Está acusado por fiscales federales de conspirar para “inundar” el mercado estadounidense de cocaína como “herramienta geopolítica”, según los reportes.

Igual recompensa ofrecía el gobierno de Trump por el “Mencho”, ahora fuera del tablero, y que mantiene también por el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, contra quien pesan cargos por conspiración para traficar drogas y por asesinatos en su rol de dirigir una red internacional que opera en América del Norte y Europa.

Embed

FUENTE: Con información de NTN24, Revista Semana

Temas
Te puede interesar

Incluyen en la lista de represores en Cuba a tres coroneles encargados de la prisión Canaleta

Rick Scott exige la liberación real de todos los presos políticos, "EEUU está observando", dijo

Cuba es la economía más pobre de América Latina, advierte la CEPAL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Te puede interesar

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años