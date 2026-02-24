Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.

MIAMI .- Diosdado Cabello , considerado hombre clave para el régimen de Venezuela, queda ahora como principal objetivo del gobierno de EEUU en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, luego de la desaparición del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación , de México, Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”.

Así lo sostienen analistas en medios colombiano, al analizar las consecuencias de la captura y muerte del narco mexicano en una operación militar contra el narcotráfico que se ejecutó en el estado de Jalisco con el apoyo de inteligencia de EEUU, y que generó una ola de violencia en otras regiones del país.

El cartel Jalisco Nueva Generación es considerado la organización criminal más violenta de México, responsable del tráfico de droga, principalmente de fentanilo, con destino a territorio estadounidense, por lo cual fue designada organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump en 2025.

Este lunes, Fidel Félix Ochoa, cabecilla del cártel mexicano de Sinaloa, respondió ante un tribunal de Florida de la acusación de dirigir una operación de narcotráfico a gran escala y de haber introducido fentanilo y otras drogas.

Los análisis indican que la caída del “Mencho” impone ahora cambios en el tablero de prioridades estadounidenses en materia de lucha contra las drogas y la seguridad nacional.

Y estas modificaciones están determinadas por las altísimas recompensas ofrecidas por implicados en el crimen organizado acusados por la justicia norteamericana de delitos de conspiración de narcotráfico.

Según expertos, EEUU coloca ahora en su mira a Cabello, por quien mantiene una recompensa de 25 millones de dólares, según el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado.

Cabello está señalado de formar parte del Cartel de los Soles, organización venezolana designada terrorista extranjera, que habría facilitado el tráfico de drogas hacia el país, y razón por la cual la fiscalía estadounidense formuló cargos en 2020 y expuestas recientemente tras la captura de Nicolás Maduro.

Entre los más buscados de EEUU, también se encuentra el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa del régimen chavista, por cuya información se ofrece recompensa de 15 millones de dólares.

Está acusado por fiscales federales de conspirar para “inundar” el mercado estadounidense de cocaína como “herramienta geopolítica”, según los reportes.

Igual recompensa ofrecía el gobierno de Trump por el “Mencho”, ahora fuera del tablero, y que mantiene también por el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, contra quien pesan cargos por conspiración para traficar drogas y por asesinatos en su rol de dirigir una red internacional que opera en América del Norte y Europa.

