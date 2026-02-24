Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de EEUU"

El veterano piloto de combate E. Royce Williams, capitán retirado de la Marina, reacciona mientras el presidente estadounidense Donald Trump pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, comenzó a pronunciar este martes, tras recibir una larga ovación de la bancada republicana, el primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato asegurando que su país es "más grande, mejor y más poderoso" gracias a él.

"Esta es la era dorada de EEUU", afirmó, tras lo cual recibió una contundente respuesta positiva.

Frontera, inmigración y violencia

Como aseguró, el país tiene ahora gracias a él "la frontera más sólida con diferencia" que ha tenido en mucho tiempo.

Agregó que en un año de mandato los cruces fronterizos han caído a cero, el tráfico de fentanilo se ha reducido un 56%, los datos de muerte violenta se han reducido y la inflación ha disminuido.

"En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir a personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación", indicó el mandatario en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.

Venezuela

Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuestro nuevo amigo y socio".

"Este será un año para celebrar nuestro país y a los héroes que lo han mantenido libre", afirmó en un discurso histórico que coincide con el aniversario 250 de la nación.

Aranceles

Planteó además que los nuevos gravámenes del 10% que ha implementado tras el reciente varapalo de la Corte Suprema a su política arancelaria, no requerirán "la intervención del Congreso" para ser permanentes.

Orgullo nacional

En un anuncio emotivo, el presidente reveló que concederá a Connor Hellebuyck, guardameta de la selección estadounidense de hockey sobre hielo que acaba de ganar el oro en los Juegos de Invierno, la medalla presidencial de la Libertad.

"Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado", aseguró Trump, que iniciado su discurso, hizo entrar al equipo estadounidense al completo en el Capitolio para recocijo de la bancada republicana y también de algunos demócratas.

"Es la primera vez que los veo levantarse", bromeó Trump a cuenta de los demócratas que se alzaron para aplaudir a la selección estadounidense de hockey sobre hielo.

EE.UU. se colgó por primera vez el oro en 46 años tras derrotar a la gran potencia mundial de este deporte, Canadá, por 2 goles a 1 en el tiempo extra y una actuación destacada de Hellebuyck, que milita en el equipo canadiense de los Winnipeg Jets.

FUENTE: AFP / EFE / Casa Blanca