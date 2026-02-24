martes 24  de  febrero 2026
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

Carradine era conocido por interpretar al padre en pantalla de Hilary Duff en la popular serie de Disney Channel

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

Captura de Pantalla / deadline / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Robert Carradine, actor conocido por sus papeles en Lizzie McGuire y la saga La Venganza de los Nerds, falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar, según informó su familia, que confirmó la noticia en un comunicado a Deadline.

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su trayectoria pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión", reza el comunicado.

Trayectoria

El actor debutó en pantalla junto a John Wayne en The Cowboys en 1972.

Miembro del linaje de actores Carradine, su hermano David lo animó a aprovechar la oportunidad de audicionar, diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder", detalló Deadline.

Su padre, John Carradine, fue uno de los actores de reparto más reconocidos de Hollywood, con una lista de créditos que incluye Las uvas de la ira (1940), La diligencia junto a Wayne e innumerables películas de terror.

Carradine apareció posteriormente en el drama criminal mafioso de Martin Scorsese, Mean Streets (1973), y en la película ganadora del Oscar de Hal Ashby, Regresando a casa (1978), con Jane Fonda y Jon Voight. Este drama bélico-romance se centró principalmente en el impacto duradero de la guerra de Vietnam en los veteranos.

Carradine también protagonizó la franquicia de comedia La Venganza de los Nerds como uno de los nerds titulares, Lewis Skolnick, y apareció en Escape From L.A. junto a Kurt Russell en 1996.

Uno de sus papeles más reconocidos llegó al interpretar al padre de Hilary Duff en pantalla, Sam, en el exitoso programa de Disney Channel Lizzie McGuire y en The Lizzie McGuire Movie, de 2001 a 2004.

