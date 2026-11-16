Vinícius reconoce que la eliminación en el Mundial afectó su inicio de temporada

El brasileño Vinicius Junior (derecha) disputa el balón con los japoneses Ritsu Doan (centro) y Shuto Nakano (izquierda) durante el partido amistoso internacional de la Mizuho Blue Challenge Kallang Football Series, disputado en Singapur el 14 de noviembre de 2026.

El delantero brasileño Vinícius Júnior reconoció que la eliminación de Brasil en el pasado Mundial tuvo un impacto emocional que condicionó su preparación durante las vacaciones y, posteriormente, su irregular comienzo de temporada con el Real Madrid.

En una rueda de prensa previa al amistoso que la Canarinha disputará este martes frente a Singapur, el atacante admitió que no realizó la misma preparación física de años anteriores, debido a la decepción que supuso la temprana despedida del combinado brasileño en la cita mundialista.

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«No hice la mejor preparación después del Mundial, porque el impacto del Mundial es muy grande para todos los brasileños. Quedarnos fuera tan pronto fue algo que no esperábamos», explicó.

Vinícius señaló que decidió aprovechar sus vacaciones para descansar, disfrutar de su familia y desconectarse de la presión competitiva, por lo que dedicó menos tiempo a los entrenamientos.

El futbolista también reconoció que las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid y el interés de otros clubes pudieron influir en su rendimiento.

«Quizá eso haya afectado a mi inicio de temporada. También el tema de mi renovación, el hecho de que tantos clubes se interesaran por mí, me dio muchas vueltas la cabeza», comentó.

Vinícius confía en recuperar su mejor versión

El brasileño atraviesa un comienzo de campaña complicado con el conjunto blanco, donde apenas suma un gol y ha recibido críticas por sus actuaciones. Sin embargo, considera que todavía tiene tiempo para revertir la situación.

Como argumento para mantener el optimismo, recordó que la temporada pasada también tuvo dificultades goleadoras durante sus primeros meses y terminó superando los 20 tantos.

Su actuación más reciente con Brasil dejó señales positivas, al marcar dos goles en la derrota por 3-2 ante Japón el pasado sábado.

«Creo que me estoy preparando y mejorando, porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí», aseguró.

El atacante también defendió el proceso de reconstrucción de la selección brasileña bajo la dirección de Carlo Ancelotti, consciente de las críticas que recibe el equipo por sus resultados y su propuesta futbolística.

Pide paciencia para encontrar la identidad de Brasil

Vinícius reconoció que la afición brasileña tiene motivos para exigir mejores resultados, especialmente después de varios años sin conquistar una Copa del Mundo.

El delantero considera que la selección necesita encontrar una identidad de juego antes de afrontar sus próximos grandes desafíos.

«Mientras no encontramos nuestro estilo de juego, lo pasaremos mal. Hasta la Copa América, tenemos que encontrarnos de la mejor manera posible», señaló.

De cara al próximo Mundial, el futbolista se mostró confiado en llegar con mayor madurez y experiencia. Para entonces tendrá 30 años y espera interpretar mejor los partidos y asumir con mayor responsabilidad el liderazgo del equipo.

Con Vinícius confirmado en el once titular, Brasil disputará este martes ante Singapur su último compromiso de 2026, en el Estadio Nacional, a partir de las 10:00 GMT.