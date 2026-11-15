domingo 15  de  noviembre 2026
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Ronaldinho completa el regreso, pero su futuro queda en el aire

En un estadio repleto, el astro brasileño Ronaldinho, de 46 años de edad, disputó toda la primera parte del partido de la Serie C de Italia este domingo

El astro brasileño Ronaldinho, del Rávena, controla el balón durante un partido de la Serie C de Italia, el 15 de noviembre de 2026.

El astro brasileño Ronaldinho, del Rávena, controla el balón durante un partido de la Serie C de Italia, el 15 de noviembre de 2026.

STEFANO RELLANDINI / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ROMA.- Ronaldinho, que fue un niño prodigio, no se ha convertido en un abuelo prodigio. Pero se dio el gusto, participando al mismo tiempo en una ambiciosa operación de comunicación, de volver a pisar el césped este domingo a los 46 años en la tercera división italiana.

Por primera vez desde septiembre de 2015, el Balón de Oro 2005 jugó un partido oficial con la camiseta del Rávena, un ambicioso club de la Serie C italiana que sueña con llegar a la Serie A.

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Con la melena encanecida y recogida en una cinta, los rasgos marcados por los años y la silueta redondeada, el campeón del mundo de 2002 con Brasil y vencedor de la Liga de Campeones de 2006 dejó algún destello de su magia.

Disputó toda la primera parte del partido entre Rávena y Forlì, bajo la mirada de Ignazio Cipriani, empresario italo-estadounidense y propietario del club desde 2024, encantado de ver una horda de reporteros y fotógrafos alrededor del campo.

La capacidad del estadio se había ampliado para la ocasión de 5.000 a 6.800 plazas, pero fueron millones de telespectadores nostálgicos los que pudieron asistir al regreso del exjugador del París Saint-Germain (2001-03), FC Barcelona (2003-08) y AC Milan (2008-11), retransmitido por el canal Sky y difundido en todo el mundo por YouTube.

Implicado en un gol

Como es lógico, quienes soñaban con volver a ver al prodigioso regateador de los años 2000 se habrán sentido decepcionados.

Ronaldinho se limitó a hacer circular el balón, la mayoría de las veces a uno o dos toques y, hay que decirlo, a menudo ralentizando el juego de ataque de su equipo.

Pero tuvo la satisfacción de participar en la apertura del marcador, al dar el penúltimo pase antes del gol de su compañero Giulio Donati (1-0, min 36).

Ese era el resultado cuando abandonó el terreno de juego, no sin antes repartir numerosos apretones de manos y abrazos a sus compañeros, que terminaron ganando 2-0.

"Ha sido magnífico ver a tantos jóvenes futbolistas que crecieron viéndome jugar y que hoy se encuentran entrando al campo conmigo", dijo al abandonar el terreno de juego.

¿Volverá a jugar con el Rávena? ¿Reanudará seriamente los entrenamientos, cuando solo había participado en una sesión con sus compañeros antes de este partido excepcional?

"No lo sé todavía, ahora depende del presidente: si me llama, vuelvo", respondió.

Como parte de los esfuerzos del club por construirse una imagen, Cipriani había anunciado ya en junio el fichaje de Ronaldinho, y se había celebrado una presentación oficial a finales de agosto.

Pero el mago brasileño no preparó la temporada con el equipo y llegó a Italia apenas unos días antes del partido del domingo.

FUENTE: AFP

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