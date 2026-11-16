Esta fotografía, publicada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), muestra al entrenador de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti, llegando al Aeropuerto Internacional Galeao en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de mayo de 2025.

SINGAPUR.- El seleccionador de Brasil , el italiano Carlo Ancelotti , admitió este lunes que su desempeño en el banquillo de la pentacampeona del mundo "no es suficiente" y que tiene que "mejorar" los resultados y el juego del equipo, tras perder 3-2 el sábado contra Japón.

En la rueda de prensa previa al amistoso de Brasil de este martes en Singapur contra el combinado local, Ancelotti se sinceró al hacer balance como técnico de la 'canarinha'.

FÚTBOL Ancelotti afirma que el período de pruebas en la selección brasileña se acabó

En 21 partidos, el balance de Ancelotti como seleccionador brasileño es de 12 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

"Es un proyecto nuevo, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero mi opinión es que no es suficiente. Tengo que esforzarme más y lo haré", afirmó.

"Me gusta estar aquí, me gusta formar parte de la selección y tengo que mejorar", añadió.

En el cargo desde junio de 2025, Ancelotti admitió que tiene trabajo por delante para volver a llevar a Brasil a la cima del fútbol mundial.

"Tengo que esforzarme más para que la selección vuelva a ser competitiva. Llevamos mucho tiempo sin serlo. Me gusta estar aquí y quiero esforzarme más para que la selección sea la más competitiva del mundo", dijo el italiano, de 67 años.

La derrota contra Japón le rindió duras críticas en Brasil, entre ellas la del del exjugador Romário, quien pidió la salida inmediata del técnico por el mal juego y los pobres resultados de Brasil.

"Libertad de expresión"

"Es la libertad de expresión y en un país democrático todo el mundo puede dar su opinión. Romário ha dado su opinión y es un derecho que tienen todos, ya sea para decir mentiras, verdades o tonterías. La verdad es que Romário habla mucho y está en su derecho", comentó.

Expulsado en el partido contra los nipones, Ancelotti no podrá estar en el banquillo contra Singapur, aunque avanzó quién ocupará su lugar y el trío atacante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlo Ancelotti (@mrancelotti)

"Será Francesco (Mauri), que domina bien el idioma. Será él quien dé las instrucciones y luego yo estaré en contacto con Juan (coordinador técnico) desde el palco. En la alineación inicial haremos algunos cambios, pero en la delantera empezaremos con Estevão, Endrick y Vinícius", explicó.

"Momento de hacer pruebas"

El italiano insistió en que Brasil está en un período de pruebas para encontrar el grupo que debe ser la base en este nuevo ciclo de cara a la Copa América 2028 y el Mundial de 2030.

"Está claro que ahora es momento de hacer pruebas. Estamos probando a nuevos jugadores. Las valoraciones son muy positivas, sin necesidad de nombrarlos a todos uno por uno", resaltó.

"Siempre esperamos jugar bien, pero es imposible hacer pruebas, renovar la plantilla y tener el equipo listo al mismo tiempo. Todos pensamos que el equipo va por buen camino", subrayó.

Con 21 goles encajados en sus 21 partidos como seleccionador brasileño, Ancelotti admitió que tiene que mejorar la defensa.

"En este momento, tenemos que evaluar qué estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar. Algunos aspectos del partido contra Japón han demostrado que tenemos que evolucionar más en el aspecto defensivo que en el ofensivo", dijo.

Brasil disputa este martes en el Estadio Nacional de Singapur a las 10h00 GMT el último partido de 2026, un amistoso contra la selección singapurense.

FUENTE: AFP