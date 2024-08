Mayoría de los detenidos en Venezuela tiene en promedio 20 años

Romero refirió que hay "una niña llamada Victoria de 16 años, que estaba caminando por su casa. Forma parte del sistema de orquestas venezolano y está en un centro de reclusión siendo inocente". Del número de detenidos 12,5% son mujeres. "La media de edad de los detenidos es de 20 años y el 99% tiene muy bajos recursos", refirió

Hoy con madres y padres de algunos de los más de 100 adolescentes (entre 14 y 17 años de edad) detenidos desde el 29 de julio por la represión postelectoral #Venezuela @foropenal

A los detenidos se les imputan una serie de delitos, de los que dio cuenta el fiscal general incluso previamente a su presentación ante los tribunales: instigación al odio, terrorismo, asociación para delinquir y en algunos casos obstrucción de vía pública, resistencia a la autoridad y traición a la patria.

Para el director de Foro Penal es crucial que la comunidad internacional "no pierda la vista de lo que está pasando en Venezuela". Romero dice que ahora es la situación más crítica de represión que ha visto en más de dos décadas: "Todo el pueblo venezolano se siente perseguido, intimidado, aterrorizado. Las detenciones se aplican a cualquiera, incluso no hace falta que sean opositores. Tratan de crear un efecto intimidatorio y que la gente no se manifieste en las calles. Hay miedo hasta de que te quiten el móvil".

Romero recuerda que manifestarse pacíficamente es un derecho constitucional que no puede ser vulnerado. "Aquí manifestarse o expresarse se ha convertido en algo criminal y lo muestran en los canales del gobierno cómo si eso fuera un delito. Imaginen que eso pasara en España, que solo por criticar al que está en el poder fueran criminalizados", concluye en una entrevista.

Foro Penal identifica a todos los detenidos, el lugar de reclusión, sus datos, el tribunal, las circunstancias y así elaboran una base de datos que sirve para las denuncias internacionales. En esta "Operación Tun Tun", como se ha denominado, no se permite el acceso a abogados independientes y se imponen defensores públicos.

Así no se facilitan las causas de la detención. "Son detenciones arbitrarias, sin evidencias, sin expediente. Es una justicia unilateral. No hay defensa. Son unos fiscales y jueces específicos, cuatro especializados en terrorismo en el área metropolitana de Caracas, y hay uno de menores", añade Romero, quien dice que desde el Foro Penal alzan su voz para impedir que se siga cometiendo tanta arbitrariedad e injusticia, dando a conocer los casos en instancias internacionales.

