Candidato presidencial de Colombia da mitin metido en cabina de vidrio blindada

MIAMI .- Candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se hace viral tras dirigirse a una multitud desde una cabina de vidrio blindado, portando chaleco antibalas y con guardaespaldas a su alrededor.

En medio de la polémica, algunos seguidores señalan que es una medida de protección frente a las amenazas, que algunas se han hecho realidad.

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Los detractores sostienen que el hecho puede interpretarse como un símbolo de distanciamiento con electorado y el pueblo. También afirman que disminuye la percepción pública del liderazgo y aumenta la necesidad de seguridad en la política.

Las opiniones se dividen entre quienes argumentan que exagera el peligro, mientras que otros sostienen que es una respuesta política a la violencia en el país andino.

Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 31 de mayo, primera vuelta. Compiten 14 candidatos que cubren un espectro político que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda.

El ambiente político-electoral está signado por la violencia, de ahí que algunos abanderados extremen las medidas de seguridad.

Las imágenes han generado un debate en internet: algunos seguidores apoyan las medidas diciendo que la protección es necesaria por amenazas, mientras que otros opinan que es una “movida política” en medio de la tensa campaña electoral en Colombia.

Los tiros vienen de todos los lados

Entre los últimos atentados que han conmocionado a la sociedad colombiana, se encuentra, el del senador y candidato presidencial, del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, de 39 años de edad.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, luego de ser baleado el 7 de junio, durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.

El senador recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. El atacante fue un adolescente que fue utilizado por el grupo guerrillero la Nueva Marquetalia o Segunda Marquetalia, cuyos jefes son acusados de ser los autores intelectuales de este asesinato. Entre ellos, se cuenta Iván Márquez, cuyo nombre verdadero es Luciano Marín Arango.

El crimen de Uribe Turbay fue considerado como un magnicidio. Fue un gran opositor de Gustavo Petro.

El 18 de agosto de 1989, en Soacha, Cundinamarca, fue asesinado Luis Carlos Galán, cuando estaba por realizar un mitin debido a su campaña electoral presidencial.

Galán, precandidato liberal, fue ejecutado en un atentado que se ha atribuido al narcotráfico y al Cartel de Medellín. También fue considerado un magnicidio. Tuvo una postura frontal contra el narcotráfico y estaba a favor de la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos.

Campaña con Rawayana

Otros más relajados, aprovechan el éxito de la banda venezolana Rawayana. Es así como Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquía y exalcalde de Medellín, aspira a la banda presidencial de Colombia bajo los auspicios de su partido Dignidad y Compromiso.

Fajardo en un video utiliza la música de Rawayana para hablar sobre la situación de Venezuela y ganar adeptos entre el electorado joven, con un tono diferente al de la política tradicional.

Una de las melodías usadas es “Se vienen cositas” la toma para ejemplificar su apoyo a una transición democrática en el país vecino.

Con “Inglés en Miami” trata de enfatizar la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza.

Otra canción usada es “Domingo Familiar” que es la herramienta para abordar la relación entre Colombia y Venezuela.

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FUENTE: Con información de redes de ,Abelardo de la Espriella y de Sergio Fajardo