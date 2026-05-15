viernes 15  de  mayo 2026
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"Iván Mordisco", el guerrillero más buscado en Colombia anuncia alto al fuego por elecciones

El Estado Mayor Central, liderado por “Iván Mordisco”, informa entre el 20 de mayo y el 10 de junio se suspenden “las operaciones militares ofensivas”

Iván Mordisco&nbsp; foto de archivo (AFP)

"Iván Mordisco"  foto de archivo (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Bogotá.- La disidencia de las extintas FARC que comanda el guerrillero más buscado de Colombia, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, anunció este viernes, 15 de mayo, una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, marcadas por los altos índices de violencia.

Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 figuran entre los principales actores del deterioro de la seguridad en el país, sumido en su peor crisis de violencia en una década de cara a los cómicos para elegir al sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro.

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“Iván Mordisco” ha sido señalado como el principal responsable de la violencia en el suroccidente del territorio colombiano.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero “Iván Mordisco”, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio.

La tregua trata de brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”.

Gustavo Petro, mandatario de Colombia, ha intentado sin éxito negociar con “Mordisco” como parte de su política de “paz total” con la que quiso lograr el desarme de todos los grupos armados del país.

En abril, hombres de “Mordisco” asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.

Atentado en Venezuela

Las facciones de las extintas FARC también actúan en territorio venezolano. El 14 de mayo, la Policía Nacional Bolivariana (Venezuela) se enfrentaron contra presuntos miembros de esta organización guerrillera, en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, frontera con Colombia al Norte del Santander.

El choque ocurrió en el sector La Pica 2, un paso ilegal, donde el 10 de mayo, fueron asesinados cinco hombres, entre ellos indígenas barí, por presuntos irregulares colombianos.

En el enfrentamiento de la PNB y la guerrilla colombiana resultó herido de gravedad un presunto subversivo que vestía uniforme militar camuflado, botas negras de combate y en su brazo izquierdo portaba un brazalete con la bandera de Colombia y las siglas de las FARC-EP.

El insurgente murió en el Hospital de Casigua El Cubo, donde los habitantes viven un toque de queda autoimpuesto.

Amenazas a candidatos

Después del desarme de las FARC, que se convirtió en partido político, Petro solo mantiene actualmente negociaciones con el poderoso cartel narco del Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.

Para el 31 de mayo, los principales candidatos son: el senador izquierdista Iván Cepeda, que propone darle continuidad a esos esfuerzos de negociaciones, y otros que prometen mano dura contra el crimen, como el abogado millonario Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.

La violencia también afecta a los candidatos. En agosto pasado murió víctima de un atentado a bala en Bogotá el senador Miguel Uribe, que aspiraba a ser el candidato presidencial del principal partido opositor.

De la Espriella ha denunciado amenazas de muerte y da sus discursos de campaña en una urna de cristal antibalas.

Paloma Valencia también ha revelado mensajes intimidatorios en su contra, por lo que el gobierno reforzó su seguridad recientemente.

Petro sostiene que existe información sobre un plan para atentar contra su aliado Cepeda, el favorito en las encuestas.

FUENTE: Con información de AFP y El Pitazo

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