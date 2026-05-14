Posible ofensiva judicial contra Raúl Castro emerge tras visita de la CIA a Cuba

Raúl Castro, a sus 94 años sigue siendo la figura más influyente dentro de la estructura política del oficialismo cubano.

MIAMI. - Reportes divulgados este jueves en Estados Unidos colocaron nuevamente a Raúl Castro en el centro del debate político y judicial tras revelarse movimientos relacionados con una posible ofensiva legal vinculada al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

La información, divulgada inicialmente por CBS News y ampliada posteriormente por Fox News, señala que autoridades estadounidenses estarían evaluando escenarios relacionados con una eventual acusación contra el exgobernante cubano por el ataque aéreo en el que murieron cuatro integrantes de la organización del exilio cubano.

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El caso permanece como uno de los episodios más sensibles y simbólicos para la comunidad cubana en el sur de Florida, donde durante décadas familiares de las víctimas e instituciones anticastristas han reclamado acciones judiciales contra integrantes de la cúpula comunista vinculados a la operación.

Según Fox News, las discusiones ocurren en momentos en que la administración del presidente Donald Trump incrementa la presión política sobre La Habana en medio de la profunda crisis económica, energética y social que atraviesa el país.

La cadena de noticias estadounidense sostuvo además que el eventual movimiento penal formaría parte de una estrategia más amplia de presión impulsada por la administración de la Casa Blanca contra dirigentes históricos del castrismo, mientras Washington mantiene preocupación por la presencia de actores aliados de gobiernos adversarios dentro del territorio cubano.

Los reportes trascendieron apenas horas después de la visita realizada a Cuba por el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones en La Habana con altos representantes del oficialismo cubano.

Durante esos encuentros, según versiones divulgadas en medios de prensa americanos, Ratcliffe trasladó mensajes de la administración Trump relacionados con seguridad regional, migración y posibles espacios de negociación condicionados a “cambios fundamentales” dentro de Cuba.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado públicamente una acusación formal contra Raúl Castro, quien años después reconoció públicamente haber dado la orden de impedir las incursiones aéreas relacionadas con el grupo radicado en Miami. Tampoco el Gobierno cubano ha reaccionado oficialmente a las publicaciones difundidas hoy.