viernes 15  de  mayo 2026
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FBI ofrece recompensa de $200.000 por información por exagente Witt acusada de desertar a Irán

A Monica Witt se le acusa de haber proporcionado información sensible de programas y agentes del FBI a las autoridades islámicas

Monica Witt huyó al país persa en 2013 (FBI)

Monica Witt huyó al país persa en 2013 (FBI)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ofrece una recompensa de 200.000 dólares (algo más de 171.000 euros) por información que facilite la detención de una exagente de contrainteligencia estadounidense acusada de haber desertado a Irán y de proporcionar información sensible de programas y agentes del FBI a las autoridades de la República Islámica.

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, declaró el agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, Daniel Wierzbicki, en un comunicado de la oficina.

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Witt fue acusada por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia en febrero de 2019 de cargos de espionaje, incluyendo la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán, según ha señalado la oficina del FBI en Washington en el mismo texto en el que anuncia que la agencia “ofrece una recompensa de 200.000 dólares por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento” de la acusada.

Witt fue especialista en Inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, sirvió en las Fuerzas Armadas entre 1997 y 2008 antes de trabajar como contratista del gobierno estadounidense hasta 2010.

“Su servicio militar y su empleo como contratista le proporcionaron acceso a información secreta y ultrasecreta relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, con los nombres reales de agentes encubiertos de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos”, advirtió el FBI.

La agencia estadounidense recordó que la acusada “desertó a Irán en 2013” y que, según su imputación, “proporcionó información al gobierno iraní, poniendo en riesgo información y programas sensibles y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos”, así como a “personal estadounidense y a sus familias destinados en el extranjero”.

También se le acusa “de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos compañeros del gobierno estadounidense”, agrega la nota, en la que el FBI alega que la deserción de Witt “ha beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

El agente especial Wierzbicki subrayó que “el FBI no lo ha olvidado” y manifestó que la Oficina “cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero”.

“El FBI quiere que se comunique con nosotros para ayudarnos a capturar a Witt y llevarla ante la justicia”, afirmó, apelando a la colaboración del público en los esfuerzos de la agencia “para localizarla y llevarla ante la Justicia”, tras haberse mantenido “prófuga” tras la acusación formal en su contra.

FUENTE: Con información de Europa Press

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