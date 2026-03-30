México compra a Cuba los medicamentos contra el cáncer que escasean en la Isla

"El Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum se comprometió con el régimen cubano a pagarle hasta 227 millones de pesos (12,5 millones de dólares) por la compra de miles de piezas de medicamentos, principalmente contra el cáncer".

La investigación del medio mexicano Latinus destaca que la compra se realizó a través de tres contratos, concedidos directamente, sin concurso público , a Neuronic Mexicana, "una empresa que es del régimen cubano" , refirió el citado medio, al tiempo que subrayó que los documentos fueron firmados por la cubana Tania Urquiza Rodríguez, representante legal de dicha empresa, reseña el portal web Diario de Cuba.

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El primero de los contratos data de febrero de 2025, cuando la empresa estatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Virmex) rubricó un acuerdo por un monto de hasta 201 millones de pesos (12,1 millones de dólares) y vigencia de dos años, para el suministro de doxorrubicina y vincristina.

"México le compra vincristina a un país que no aparece como referencia mundial en este fármaco", dijo Latinus. Además, lo hace en detrimento de los pacientes oncológicos cubanos, que sufren una falta de medicamentos por la que el régimen culpa al embargo de EEUU, mientras vende en dólares la producción de las plantas de la Isla.

Posteriormente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ejecutó dos contratos con Neuronic Mexicana, siguiendo el mismo patrón de llevarlos a cabo sin concurso público. En el primero de ellos pagó 10,5 millones de pesos (582.000 dólares) por 28.200 piezas de metotrexato. Entretanto, en el segundo, de noviembre de 2025 y con vigencia aún, pagó 15 millones de pesos (827.000 dólares) para la adquisición de 33.600 unidades de ketamina.

Al hilo de estos contratos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictaminó que Neuronic Mexicana forma parte del entramado empresarial del régimen cubano. Como tal, ha realizado transferencias a entidades como Laboratorios AICA y el emporio farmacéutico del régimen BioCubaFarma, canalizando recursos provenientes de pagos realizados por Virmex.

Justamente en febrero de 2025, cuando fue firmado el primer contrato, el régimen cubano admitió un incremento anual de la incidencia por tumores malignos en Cuba en los últimos años, lo cual podría convertirse en un problema aún más serio en el futuro cercano ante el acelerado proceso de envejecimiento de la población y en medio de la escasez de fármacos que golpea a los tratamientos y también a los programas de prevención del cáncer.

La investigación de Latinus llega en un momento de desabastecimiento total de las farmacias cubanas y de ausencia crónica de medicamentos de primer orden. Al propio tiempo, la información se hace pública cuando llega a La Habana el cuarto cargamento de ayuda humanitaria enviado por México que, desde febrero, ha destinado a la Isla 3.125 toneladas de alimentos y otros suministros, nunca medicamentos.

Además, el diario mexicano El Universal dio cuenta de las presiones del Gobierno de Sheinbaum a empresarios locales para que hagan donaciones a Cuba y negocios con el régimen. Los empresarios consultados por el citado medio dijeron que temen posibles consecuencias si no participan. No obstante, indicaron que su principal preocupación no radica en el monto solicitado, sino en eventuales repercusiones internacionales, especialmente por parte de EEUU, que podrían afectar tanto a nivel personal como empresarial.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba