Cuba: viralizan mensajes sobre una inminente "Opción Cero" tras protestas y apagones

Protestas miércoles 13 de mayo de 2026 en el municipio capitalino de Diez de Octubre.

Vecinos de diferentes sectores de la capital cubana salieron a protesta por los apagones de más de 30 horas, la escasez y el deterioro de los servicios básicos.

Presuntos comunicados del Gobierno de Cuba se viralizaron en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

MIAMI. - Supuestos comunicados atribuidos al Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y al Gobierno de Cuba comenzaron a circular masivamente durante las últimas horas en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando preocupación entre ciudadanos dentro y fuera de la isla ante advertencias sobre una posible activación de la denominada “Opción Cero” y escenarios vinculados a una eventual agresión militar.

Diversos usuarios se comunicaron con DIARIO LAS AMÉRICAS para denunciar la difusión de estos contenidos digitales, cuya propagación coincide con el agravamiento de la crisis energética cubana, los prolongados apagones y recientes protestas registradas en distintos puntos del país.

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Uno de los textos viralizados, identificado como “Comunicado Especial No. 1”, asegura que Cuba se encuentra “en el umbral de la ‘Opción Cero’” debido a “la ruptura en la cadena de suministros externos de combustible y el agotamiento crítico de nuestras reservas internas”.

“El colapso energético es inminente”, señala el mensaje, que además sostiene que “las reservas de combustible se agotarán irreversiblemente durante este fin de semana”.

La información también advierte sobre una eventual paralización del transporte público, interrupciones generalizadas del servicio eléctrico, limitaciones severas en el bombeo de agua potable y mayores restricciones en la distribución de alimentos.

Asimismo, el contenido llama a la población “a “almacenar agua, resguardar alimentos, asegurar medicamentos esenciales y mantenerse atentos a futuras orientaciones oficiales”.

Guia familiar para guerra - ultima

De forma paralela, comenzó a compartirse una “Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar”, atribuida igualmente a la Defensa Civil cubana. Según denunciaron varias madres que contactaron a nuestro rotativo, el material habría sido enviado o distribuido en entornos vinculados a centros escolares. Por temor a posibles represalias, las personas consultadas solicitaron mantener sus identidades bajo reserva.

El panfleto incluye recomendaciones relacionadas con hipotéticos ataques aéreos, preparación de mochilas de emergencia, almacenamiento de alimentos y agua, así como normas de conducta durante alarmas militares.

Entre las orientaciones aparecen indicaciones para refugiarse en sótanos, túneles o zanjas, evitar espacios abiertos durante bombardeos y preparar botiquines de primeros auxilios con medicamentos básicos, vendas, linternas y radios.

Varias familias expresaron además preocupación por el impacto emocional que este tipo de contenidos podría generar en menores de edad, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los constantes cortes eléctricos.

La difusión de ambos materiales ocurre mientras Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de su sistema energético en años recientes, con averías recurrentes en termoeléctricas, déficit de combustible y extensas interrupciones reportadas en gran parte del territorio nacional.

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En las últimas 48 horas también se reportaron protestas y cacerolazos en distintos puntos de La Habana y otras localidades del país, incluidos sectores de Diez de Octubre, Centro Habana, La Habana Vieja y San Miguel del Padrón, donde residentes reclamaron por los apagones de más de 30 horas, la escasez y el deterioro de los servicios básicos, según videos difundidos en internet. Las manifestaciones estuvieron acompañadas por un amplio despliegue policial y de fuerzas de seguridad, una respuesta que varios ciudadanos cuestionaron al señalar que, pese a la crisis de combustible denunciada oficialmente, sí habría recursos disponibles para movilizar patrullas y operativos represivos.

La expresión “Opción Cero” posee además una fuerte carga histórica dentro del discurso oficial cubano. El término fue utilizado durante la década de 1990, en pleno “Período Especial”, para describir escenarios extremos de supervivencia ante un colapso total del suministro energético y de combustible tras la desaparición de la Unión Soviética.

PROTESTAS CUBA Protestas miércoles 13 de mayo de 2026 en el municipio capitalino de Diez de Octubre. DIARIO LAS AMÉRICAS

La circulación de estos contenidos coincide además con un escenario de creciente tensión política entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento del discurso bilateral, las sanciones estadounidenses, el deterioro económico interno y las constantes advertencias del gobierno cubano sobre supuestos riesgos para la seguridad nacional, sin buscar alternativas viables a lo que realmente atañe.

Hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades cubanas no habían divulgado en medios estatales ni en plataformas oficiales verificables ningún comunicado confirmando la autenticidad de los materiales viralizados ni declarando un escenario de emergencia nacional de las dimensiones descritas en los textos.