Director de la CIA visita Cuba en medio de tensiones entre EEUU y la isla

Trayectoria del avión desde Washington hasta La Habana, el 14 de mayo de 2026.

LA HABANA.- Un avión de transporte VIP de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó este jueves 14 de mayo en La Habana, Cuba, transportando a una delegación presidencial estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe , en una visita secreta que marca uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y el régimen cubano en décadas.

La aeronave, identificada como SAM554 , corresponde a un Boeing C-40B Clipper con matrícula 01-0040 , utilizado exclusivamente para el traslado de altos funcionarios del gobierno estadounidense, mandos militares, funcionarios del Pentágono y delegaciones diplomáticas. El vuelo llegó al Aeropuerto Internacional José Martí alrededor de las 13:00 UTC, procedente de la Joint Base Andrews, la principal base aérea utilizada por el gobierno estadounidense en Washington.

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Horas después del aterrizaje, el régimen cubano confirmó oficialmente que el avión transportó a una delegación presidencial estadounidense liderada por Ratcliffe. Según un comunicado divulgado por el Partido Comunista de Cuba, el director de la CIA sostuvo una reunión confidencial con altos funcionarios del Ministerio del Interior (MININT), en un encuentro que confirma que la misión estuvo directamente vinculada a la Casa Blanca y a la comunidad de inteligencia estadounidense.

De acuerdo con información publicada inicialmente por la cuenta especializada en movimientos militares latinoamericanos @LatAmMilMVMTs en la red social X, el avión tenía previsto continuar hacia la Base Aérea MacDill, en Tampa, Florida, tras su escala en la capital cubana.

El prefijo SAM, correspondiente a Special Air Mission (Misión Aérea Especial), es una designación reservada para vuelos de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, frecuentemente asociados con desplazamientos de secretarios de Estado, altos mandos militares o misiones diplomáticas sensibles.

El C-40B Clipper es una versión militarizada del Boeing 737-700 empleada exclusivamente para el traslado de secretarios de Estado, altos oficiales militares, funcionarios del Pentágono y delegaciones diplomáticas. La Joint Base Andrews, ubicada en Maryland, es además la base desde donde opera el avión presidencial Air Force One.

Una visita secreta en medio de tensiones y diálogo

El arribo de la delegación estadounidense ocurre en un contexto particularmente delicado en las relaciones bilaterales. Apenas horas antes, el régimen cubano flexibilizó públicamente su postura sobre la propuesta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecida por Washington, afirmando que estaba dispuesto a “escuchar las características del ofrecimiento”.

La coincidencia cobra especial relevancia tras una serie de declaraciones cruzadas ocurridas esta misma semana. El pasado 12 de mayo, el presidente Donald Trump escribió en su red social: “Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”, poco antes de emprender un viaje oficial a China.

Un día después, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que el país está “dispuesto siempre al diálogo”, en medio de la severa crisis energética que atraviesa la isla.

Inicialmente, la cuenta @Flightwatcher1, que siguió el trayecto en tiempo real, había acompañado la información con una interrogante sugestiva sobre el posible objetivo del viaje: “¿Discutir lo de la ‘ayuda’?”. Sin embargo, la posterior confirmación de la presencia del director de la CIA despejó parte del misterio alrededor del vuelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flightwatcher1/status/2054949306235281682&partner=&hide_thread=false SAM554 (C-40 Clipper) transporte de altos cargos del gobierno de EE.UU. desde la base Andrews hasta la Habana

¿Discutir lo de la "ayuda" ? https://t.co/haM7vzhV0M — FlightWatcher (@Flightwatcher1) May 14, 2026

Un antecedente reciente

El aterrizaje de este jueves se produce apenas un mes después del primer antecedente conocido de una misión oficial estadounidense hacia Cuba desde 2016.

El 10 de abril, una delegación del Departamento de Estado supervisada por el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a la isla en un avión gubernamental estadounidense para sostener conversaciones con representantes del régimen cubano.

Según reportes, la reunión, que mantuvieron con discreción, incluyó a secretarios adjuntos del Departamento de Estado y viceministros cubanos, y abordó asuntos sensibles como la liberación de presos políticos, el acceso a internet mediante Starlink, así como la presencia de actores extranjeros en territorio cubano.

En paralelo a estos contactos diplomáticos, la administración Trump ha mantenido una política de fuerte presión hacia La Habana. Desde enero de 2026, Washington ha incrementado las sanciones económicas contra el régimen cubano, además de reforzar operaciones de vigilancia militar en las cercanías de la isla, incluyendo vuelos de aeronaves de inteligencia y patrullaje marítimo.

Pese a ello, el régimen cubano calificó el encuentro de abril como “respetuoso y profesional”, en palabras de Alejandro García del Toro, subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Marco Rubio se pronuncia sobre Cuba

Este mismo jueves 14 de mayo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció declaraciones relacionadas con Cuba, difundidas por la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en la red social X, en un nuevo gesto que añade atención al momento diplomático entre Washington y La Habana.

"Yo personalmente creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que están a cargo permanezcan. Eso es lo que tiene que cambiar. Estas personas han demostrado ser incapaces", declaró Rubio. "Yo personalmente creo que no se puede cambiar la trayectoria económica de Cuba mientras las personas que están a cargo permanezcan. Eso es lo que tiene que cambiar. Estas personas han demostrado ser incapaces", declaró Rubio.

Y agregó: "La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero. Este es un país donde la gente literalmente come basura de las calles, pero esta empresa tiene 16 mil millones de dólares".

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Es una economía… https://t.co/8VZWBDMxm0 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 14, 2026

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FUENTE: Council on Foreign Relations / The New York Times / CNN / FlightWatcher