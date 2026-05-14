Miami-Dade lanza campaña "It is Penalty" contra tráfico humano rumbo al Mundial FIFA 2026

MIAMI.– A poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, las autoridades de Miami-Dade lanzaron este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami una amplia campaña de prevención y concienciación contra el tráfico humano, un delito definido por las autoridades como “la esclavitud moderna” y que podría incrementarse con la llegada de cientos de miles de visitantes al sur de Florida.

La iniciativa, encabezada por la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, y la fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle, forma parte de la campaña internacional “It’s a Penalty”, desarrollada junto a la FIFA, agencias policiales y organizaciones comunitarias para aumentar la visibilidad, prevención y denuncia del tráfico humano durante el torneo mundialista.

FÚTBOL Legislador de EEUU insta a la FIFA a pagar el transporte público durante el Mundial

SEGURIDAD PÚBLICA Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20

“Todos sabemos que el tráfico humano es esclavitud moderna y, tristemente, Florida ocupa el tercer lugar en la nación”, afirmó Levine Cava durante la conferencia de prensa celebrada en la terminal aérea.

La alcaldesa advirtió que grandes eventos internacionales suelen generar mayores riesgos para las poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y menores de edad. Según las cifras divulgadas por la administración condal, el 40% de las víctimas son menores y el 96% de las víctimas menores son niñas, mientras que el 92% de las víctimas adultas son mujeres.

Miami y el desafío de proteger a casi un millón de visitantes

El Mundial FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de 48 selecciones nacionales. Miami será una de las principales sedes del torneo y albergará siete partidos en el Hard Rock Stadium.

Además, el Bayfront Park será escenario del FIFA Fan Festival entre el 13 de junio y el 5 de julio, donde miles de aficionados podrán ver gratuitamente los partidos en pantallas gigantes. Las autoridades estiman que cerca de un millón de visitantes llegarán al área metropolitana de Miami durante el torneo.

Ante ese panorama, las autoridades locales buscan evitar que el aumento del turismo y de las concentraciones masivas de personas sea aprovechado por redes criminales dedicadas a la explotación sexual y laboral.

“Esta es una oportunidad para educar a la comunidad, aumentar la conciencia pública y fortalecer la coordinación entre nuestras agencias. Queremos dejar claro que no toleraremos el tráfico humano en Miami-Dade”, sostuvo Levine Cava.

Katherine Fernandez Rundle Fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle. CESAR MENENDEZ DLA

Fiscalía de Miami-Dade revela miles de casos y llamadas

Fernández Rundle recordó que Miami-Dade llegó a ocupar el primer lugar en Florida en cantidad de víctimas identificadas de tráfico humano, una realidad que impulsó hace más de una década la creación de una unidad especializada y una fuerza de tarea conjunta integrada por decenas de agencias policiales.

“Desde la creación de nuestra unidad de tráfico humano y de la fuerza de tarea hemos trabajado con más de 1.400 víctimas, presentado cerca de 1.000 casos criminales relacionados y nuestra línea directa ha respondido más de 3.200 llamadas”, afirmó la fiscal estatal.

La fiscal explicó que actualmente el grupo especializado reúne a 70 oficiales de 36 departamentos policiales distintos, incluyendo agencias locales, estatales y federales.

“El objetivo principal de esta labor de divulgación es aumentar la concienciación y crear una red de apoyo para nuestras víctimas”, enfatizó Fernández Rundle.

La fiscal destacó además que el condado ha desarrollado refugios para víctimas adultas, clínicas especializadas en trauma y un centro integral de cinco pisos dedicado exclusivamente a investigaciones y atención de sobrevivientes de tráfico humano.

Folletos con códigos QR y anuncios digitales en MIA

Como parte de la campaña actual, el aeropuerto distribuirá folletos informativos con códigos QR enlazados directamente a la línea de ayuda y recursos de la fiscalía estatal. También se ampliará la presencia de anuncios, videos y mensajes preventivos en diferentes áreas del aeropuerto. Algunos de esos anuncios tendrán la imagen de jugadores de fútbol alertando contra el tráfico humano.

Las autoridades indicaron que la estrategia incluye entrenamientos a trabajadores de hoteles, restaurantes, escuelas, comercios y personal aeroportuario para identificar señales de tráfico humano y reportarlas rápidamente.

“Si ven algo, digan algo”, pidió la jefa Rita Rodríguez, de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, quien aseguró que las autoridades trabajarán “incansablemente” durante el Mundial para proteger tanto a residentes como visitantes.

Rodríguez afirmó que la Unidad de Tráfico Humano del sheriff mantendrá operaciones coordinadas con agencias locales, estatales y federales para detectar víctimas y arrestar a depredadores sexuales.

Estará disponible el teléfono 305-FIX-STOP (305-349-7867) para denunciar cualquier actividad sospechosa.

El antecedente del Super Bowl y el arresto de 15 depredadores

Fernández Rundle recordó que Miami-Dade ya implementó campañas similares durante el Super Bowl de 2020, cuando las autoridades locales comenzaron a trabajar con la organización “It’s a Penalty” y con líderes del comité anfitrión del evento.

Según explicó Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión de la FIFA en Miami, la experiencia obtenida durante el Super Bowl permitió estructurar ahora un plan más amplio y respaldado financieramente por el estado de Florida.

Barreto reveló que la fiscal general del estado aprobó 1,5 millones de dólares para fortalecer la campaña de prevención y divulgación antes y durante el Mundial.

La fiscal estatal añadió que las operaciones encubiertas ya se han intensificado previo al torneo. Hace apenas unas semanas, agentes arrestaron a 15 hombres acusados de intentar pagar por sexo con menores de 13, 14 y 15 años.

“Queremos que todos disfruten esta comunidad mágica, pero también que sepan que no toleraremos la explotación sexual ni el abuso de nuestros niños y jóvenes”, afirmó Fernández Rundle.

Alina T. Hudak Alina T. Hudak, presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión FIFA Miami 2026. CESAR MENENDEZ DLA

FIFA y líderes locales llaman a la comunidad a involucrarse

La presidenta y directora ejecutiva del Comité Anfitrión FIFA Miami 2026, Alina T. Hudak, calificó el tráfico humano como una realidad “perturbadora” y pidió a la comunidad y a los medios de comunicación convertirse en aliados activos de la campaña.

“Todos tenemos una responsabilidad colectiva de crear conciencia para que estas víctimas inocentes puedan ser salvadas”, expresó Hudak.

Mientras Miami se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la ciudad quiere ser recordada por el éxito del Mundial, pero también por su determinación de combatir uno de los delitos más graves y silenciosos de la actualidad.

[email protected]