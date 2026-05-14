NOAA advierte mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

MIAMI.– El sargazo volvió a aparecer en varias playas del sur de Florida en medio de advertencias de científicos y autoridades federales que prevén una temporada intensa para esta alga marina flotante. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) actualizó esta semana su herramienta de monitoreo denominada Sargassum Inundation Risk (SIR), un sistema que ahora ofrece reportes diarios y mapas de alta resolución para anticipar qué zonas costeras podrían verse afectadas.

El fenómeno, aunque natural y recurrente, ha ganado intensidad en los últimos años debido al crecimiento masivo del llamado “Gran Cinturón Atlántico de Sargazo”, una enorme acumulación de algas que se extiende desde África occidental hasta el Caribe y el Golfo de América.

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NOAA mejora sistema de monitoreo del sargazo

En este contexto, los científicos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) junto a la Universidad del Sur de Florida (USF) desarrollaron una herramienta llamada SIR , que significa Sargassum Inundation Risk, para monitorear y pronosticar la llegada de sargazo a las costas del Caribe, Florida y el Golfo de América.

El sistema SIR genera informes diarios con una resolución aproximada de media milla (un kilómetro), una mejora significativa respecto al modelo anterior que ofrecía reportes semanales con resolución de cinco kilómetros.

Según Matthieu Le Henaff, oceanógrafo del Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory de NOAA y supervisor del proyecto, la actualización permitirá anticipar con mayor precisión las zonas donde el sargazo podría llegar a tierra.

“Estamos entrando en la temporada en que el sargazo comienza a crecer en el océano y aumenta el riesgo de que los vientos y corrientes lo lleven hacia la costa”, afirmó Le Henaff.

El experto agregó que la herramienta renovada permitirá a residentes, pescadores, turistas y gobiernos locales planificar mejor actividades recreativas, operaciones pesqueras y labores de limpieza.

El sistema SIR de NOAA es de acceso público y permite a residentes, turistas y autoridades consultar mapas diarios sobre el riesgo de llegada de sargazo a distintas zonas costeras. NOAA incluso invita al público a colaborar enviando fotografías y reportes del sargazo mediante formularios en línea para ayudar a mejorar el monitoreo científico.

Captura de pantalla 2026-05-13 a la(s) 10.33.36a.m. El mapa elaborado por NOAA para ubicar el sargazo. NOAA

Cómo interpretar el mapa del SIR

El mapa elaborado por NOAA utiliza imágenes satelitales y modelos de corrientes oceánicas para clasificar el riesgo de llegada del sargazo en cuatro categorías:azul/riesgo bajo, amarillo/advertencia, naranja/riesgo medio, rojo/riesgo alto, negro/zonas sin datos.

En la imagen más reciente del Golfo de América y el Caribe se observan varios sectores de alto riesgo frente a Florida, Cuba y partes del Caribe occidental, mientras que las corrientes oceánicas muestran cómo las masas de algas podrían desplazarse hacia las costas.

El sistema analiza los niveles de algas flotantes detectados por satélite dentro de un radio de entre 50 y 100 kilómetros de las costas y calcula la probabilidad de inundación de sargazo en playas cercanas.

El sistema SIR de NOAA es de acceso público y permite a residentes, turistas y autoridades consultar mapas diarios sobre el riesgo de llegada de sargazo a distintas zonas costeras. NOAA incluso invita al público a colaborar enviando fotografías y reportes del sargazo mediante formularios en línea para ayudar a mejorar el monitoreo científico.

Un problema natural que preocupa cada vez más

Aunque el sargazo forma parte del ecosistema marino y sirve de refugio y alimento para especies como peces, tortugas marinas, cangrejos y camarones, la acumulación masiva en las playas genera impactos económicos, ambientales y de salud pública.

Cuando el alga llega a tierra y se descompone bajo el calor, libera sulfuro de hidrógeno, un gas que puede irritar ojos, nariz y garganta tanto en humanos como en animales. Además, puede afectar la anidación de tortugas marinas y reducir el oxígeno en aguas costeras, provocando mortandad de peces y otras especies.

Las imágenes satelitales registradas en enero mostraron algunas de las mayores concentraciones históricas de sargazo para ese mes, según el científico Chuanmin Hu, de la Universidad del Sur de Florida, pionero en el monitoreo satelital de estas algas usando datos de NASA.

Especialistas advierten que las floraciones son cada vez más grandes y aparecen más temprano en el año. Funcionarios indicaron que el actual florecimiento lleva meses activo y podría romper récords en 2026.

sargazo Mancha de sargazo en playas de Florida. CESAR MENENDEZ DLA

Miami-Dade limpia diariamente 17 millas de playa

Ante el incremento del sargazo, las autoridades locales mantienen operaciones diarias de limpieza.

Ivan Castro, director de comunicaciones del Departamento de Parques de Miami-Dade, explicó que el condado posee un permiso estatal que le permite operar todos los días a lo largo de las 17 millas de playas bajo jurisdicción condal.

“Nuestro permiso que nos da el estado es diario, por las 17 millas de playas que son del condado”, explicó Castro. “Sí, todos los días”.

La Ciudad de Miami Beach, en coordinación con Miami-Dade County Parks, utiliza maquinaria especializada amigable con la playa para dispersar y retirar las algas a lo largo de sus 7.5 millas de costa.

Los equipos utilizan tractores con cuchillas traseras durante la marea alta para mezclar y dispersar el sargazo, mientras que en áreas de mayor acumulación emplean rastrillos mecánicos conocidos como barber rakes. Posteriormente, el material es retirado, secado y transportado a vertederos.

“Parte de la madre naturaleza”

Castro señaló además,“esto es algo de la naturaleza y creo que el público se está moviendo a un estado de aceptación de que esto simplemente es parte de la madre naturaleza”, afirmó.

Aunque reconoció que no es experto científico en el tema, indicó que el fenómeno ya forma parte de la realidad anual de las playas del Caribe y Florida.

Qué es el sargazo y por qué flota

Según los científicos, el sargazo es un alga marina marrón que flota gracias a pequeñas estructuras llenas de gas llamadas pneumatocistos, similares a diminutas bayas. Estas bolsas contienen principalmente oxígeno y permiten que el alga permanezca en la superficie del océano.

En mar abierto, enormes masas flotantes pueden extenderse por kilómetros y crear hábitats esenciales para especies marinas. Sin embargo, cuando las corrientes y el viento las empujan hacia las costas, las acumulaciones se convierten en un problema para comunidades costeras y destinos turísticos.

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