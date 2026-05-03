domingo 3  de  mayo 2026
GIRA

Milei anuncia participación en la Conferencia Anual del Instituto Milken en EEUU

El presidente de Argentina disertará el miércoles en el foro que reúne a representantes del ámbito financiero, tecnológico y de políticas públicas

El presidente de Argentina, Javier Milei&nbsp; viaja por decimosexta vez a EEUU desde que comenzó mandato en 2023. (EFE)

El presidente de Argentina, Javier Milei  viaja por decimosexta vez a EEUU desde que comenzó mandato en 2023. (EFE)

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. El presidente argentino, Javier Milei, viajará el próximo martes a Estados Unidos para participar en la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, en una visita de menos de 48 horas que incluirá reuniones con empresarios y su exposición en el foro.

Según la agenda oficial, el mandatario partirá el martes a las 13:00 hora local (16:00 GMT) y llegará a Los Ángeles en la madrugada del miércoles.

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Ese mismo día mantendrá una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, tras lo cual participará de un encuentro reducido con empresarios.

Posteriormente, Milei disertará a las 21:00 horas GMT ante la 29ª edición de la conferencia, un evento que reúne a referentes del ámbito financiero, tecnológico y de las políticas públicas para debatir sobre los principales desafíos globales.

Tras su intervención, el jefe de Estado emprenderá el regreso a Argentina ese mismo miércoles por la noche, con arribo previsto a Buenos Aires el jueves a las 13:30 hora local.

Será la segunda participación de Milei en este foro, en el que ya expuso en 2024, en línea con su estrategia de reforzar vínculos con inversores y actores económicos internacionales, especialmente en Estados Unidos, uno de los destinos más frecuentes de su agenda exterior.

Según trascendió, el mandatario estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei visitó este jueves el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, de la Marina de Estados Unidos, en el marco de un ejercicio militar conjunto entre ambos países que tuvo lugar esta semana en aguas argentinas.

Este viaje será el decimosexto del mandatario argentino a Estados Unidos desde su asunción en diciembre de 2023.

El nuevo viaje forma parte de la agenda internacional de Milei y de su estrategia de acercamiento a Estados Unidos, país que se consolidó como uno de los principales destinos de sus giras oficiales. En ese marco, el mandatario volverá a presentarse ante un auditorio integrado por empresarios, inversores y referentes del ámbito financiero internacional.

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FUENTE: Con información de EFE y La Gaceta

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