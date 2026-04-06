Milei y Kast se reúnen en Buenos Aires en su primer encuentro oficial

El presidente de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y el presidente de Argentina, Javier Milei, se miran en el balcón del palacio de gobierno Casa Rosada después de una reunión, en Buenos Aires, el 6 de abril de 2026.

BUENOS AIRES .- El presidente de Argentina , Javier Milei , recibió este lunes a su par de Chile , José Antonio Kast , en Buenos Aires, en el marco de la primera visita oficial del mandatario chileno desde que asumió el poder en marzo.

Ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión en la Casa Rosada durante más de una hora, sin que trascendieran detalles específicos sobre los temas abordados.

En el encuentro participaron el canciller argentino, Pablo Quino, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, además de otros integrantes de ambos gabinetes.

Relación estratégica y cooperación bilateral

La visita de Kast responde a la tradición de que el presidente chileno realice su primer viaje oficial a Argentina, uno de los principales socios comerciales de Santiago.

Ambos líderes podrían avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la cooperación bilateral y consolidar una alianza regional. En este contexto, se proyecta un posible acercamiento que contrarreste la influencia de otros gobiernos en América Latina.

“Hoy más que nunca es importante desarrollar proyectos en forma conjunta. Tenemos grandes ideas en temas mineros, de energía, de pasos fronterizos y del control del crimen organizado”, afirmó el domingo el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna.

Caso Apablaza marca la agenda

La visita se produce pocos días después de la frustrada detención del chileno Galvarino Apablaza, acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, una figura clave de la política chilena.

Apablaza huyó a Argentina en 1993 y obtuvo estatus de refugiado político en 2010. Sin embargo, un tribunal revocó dicha condición en febrero de este año. Cuando se ordenó su captura la semana pasada, las autoridades no lograron ubicarlo.

“Tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena y realizaremos todas las gestiones pertinentes ante el gobierno argentino”, aseguró Pérez Mackenna.

El Ministerio de Seguridad argentino ofreció el viernes una recompensa cercana a los 14,000 dólares para quien aporte información que permita localizarlo, y adelantó que apelará el caso ante instancias internacionales.

Sintonía política y señales previas

En diciembre pasado, antes de asumir la presidencia, Kast se reunió con Milei y ambos se fotografiaron sosteniendo una motosierra, símbolo de la política de recortes fiscales impulsada por el mandatario argentino.

Desde su llegada al poder, Kast también ha impulsado medidas orientadas a la reducción del gasto público.

Intercambio comercial y frontera común

Argentina y Chile comparten una extensa frontera de aproximadamente 5,300 kilómetros, lo que convierte la relación bilateral en un eje estratégico en materia de integración, seguridad y comercio.

Argentina es el segundo socio comercial de Chile en América Latina, con un intercambio que alcanzó los 7,983 millones de dólares en 2025.

FUENTE: Con información de AFP