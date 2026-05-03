domingo 3  de  mayo 2026
DIPLOMACIA

Marco Rubio anuncia visita al Vaticano y Roma para "mejorar" relaciones

El secretario de Estado de EEUU sostendrá un encuentro con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni

Marco Rubio posiblemente se reuna el jueves con el Papa (AFP

Marco Rubio posiblemente se reuna el jueves con el Papa (AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitará Roma y el Vaticano en los próximos días, afirmó una fuente del gobierno italiano este domingo, semanas después de un choque entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de religión católica, se reunirá con sus homólogos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, explicó esta fuente.

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Medios italianos afirmaron que Rubio podría reunirse el jueves con el Papa, aunque por el momento no ha habido confirmación oficial.

La prensa italiana también informa de una reunión con el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, durante su visita de jueves y viernes.

Según la fuente del gobierno italiano, Rubio pidió también verse con Meloni.

Los medios italianos presentan la visita de Rubio como un intento de “descongelar” las relaciones. Entre ellos, Il Corriere della Sera.

Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica, el pontífice estadounidense y naturalizado peruano ha criticado la campaña antiinmigración ilegal de la administración Trump.

A principios de abril, León aseguró que la amenaza de Trump de destruir Irán era “inaceptable” e instó a los estadounidenses a presionar a sus políticos para “trabajar por la paz”.

Además de tildarlo de “débil” y “terrible”, el magnate republicano aseguró que no era "un gran admirador del Papa" y lo acusó de "jugar con un país [Irán] que quiere un arma nuclear".

Como primera ministra italiana, Meloni consideró “inaceptables” los ataques al pontífice de Trump, que entonces también se arremetió contra ella.

“Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró a mediados de abril al diario italiano Corriere della Sera.

También acusó a Meloni de no ayudar lo suficiente a Estados Unidos en la OTAN y amenazó con retirar tropas norteamericanas de Italia.

FUENTE: Con información de AFP

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