¿Se abrió la caja de Pandora en la MLB?

El mánager Carlos Mendoza, de los Mets de Nueva York, observa desde el dugout la quinta entrada de un partido de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field, el 5 de mayo de 2025 en Phoenix, Arizona.

En Grandes Ligas , despedir a un mánager en abril siempre parece una medida extrema. Pero cuando dos organizaciones como los Medias Rojas de Boston y los Filis de Filadelfia deciden cortar de raíz con nombres de peso como Alex Cora y Rob Thomson , la pregunta surge sola: ¿se abrió la caja de Pandora?

La historia reciente ofrece una referencia clara. En 2022, cuatro dirigentes fueron despedidos en plena temporada ( Joe Girardi en Filadelfia, Joe Maddon en Anaheim, Charlie Montoyo en Toronto y Chris Woodward en Texas), una cifra que marcó el mayor número de ceses de mánagers en una misma campaña en los últimos 30 años y que convirtió aquella temporada en un punto de quiebre dentro de la MLB.

Ahora, en apenas abril, ya han caído Cora y Thomson. Boston no esperó mayo para despedir al boricua tras un decepcionante arranque y enviarlo a casa junto a su cuerpo técnico. Poco después, Filadelfia hizo lo mismo con Thomson luego de un inicio que encendió todas las alarmas en un club construido para ganar ya.

No fueron simples cambios, fueron mensajes directos desde las oficinas. Nadie tiene el puesto asegurado.

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Y cuando dos mercados de ese peso toman decisiones tan drásticas, el efecto dominó comienza.

En esa lista de observados aparece Carlos Mendoza con los Mets de Nueva York. Un equipo armado a golpe de chequera no puede permitirse navegar en la mediocridad demasiado tiempo. Mendoza aún conserva respaldo, pero en la "Gran Manzana" la paciencia suele durar menos que una mala racha.

También está Joe Espada con los Astros de Houston. El relevo de Dusty Baker nunca iba a ser sencillo, y con los siderales no existe la cultura de reconstrucción: allí se exige competir por octubre, no justificar tropiezos en abril y mayo. Si el club no corrige, la presión cambiará rápidamente de los jugadores al dugout.

Y en San Francisco, aunque la gerencia de los Gigantes ha dicho que será paciente con Tony Vitello, los focos pueden estar sobre él dado que está en su primera experiencia profesional tras saltar directamente desde el béisbol universitario.

¿Solución o mensaje de autoridad?

El problema es que despedir a un mánager rara vez soluciona todo, pero sí funciona como sacrificio visible. Es la forma más rápida de demostrar autoridad, cuando cambiar a 26 peloteros no es posible.

La caja de Pandora parece abierta. Y una vez que eso ocurre, ya no se trata solo de quién cayó, sino de quién será el próximo.