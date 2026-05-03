Impulsan bono de 450 millones para policía y bomberos de Miami en medio de tensiones

MIAMI. - La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, propuso la emisión de un bono de obligación general por 450 millones de dólares, denominado Safe and Ready Miami, con el objetivo de reparar y reemplazar las deterioradas instalaciones del Departamento de Policía y del Cuerpo de Bomberos y Rescate.

La Comisión municipal postergó la votación inicial el 23 de abril y la retomará el próximo 14 de mayo para decidir si la pregunta que daría vida legal o no a la iniciativa se incluye en la boleta electoral de las primarias del 18 de agosto.

La propuesta, que ya ha generado controversia en diferentes sectores, surgió ante los reportes oficiales sobre filtraciones, moho, fallas eléctricas, hacinamiento y obsolescencia en la sede policial situada en el centro de la ciudad y en buena parte de las 17 estaciones de bomberos.

Sin aumento de impuestos

El plan financiero contempla la distribución de los recursos en dos bloques. Un total de 300 millones de dólares se destinaría a la construcción de una sede conjunta de seguridad pública en los terrenos de Miami Freedom Park, adyacente al Aeropuerto Internacional de Miami.

El nuevo complejo albergaría a la Policía, al Cuerpo de Bomberos, al Centro de Operaciones de Emergencia y al Despacho 911. Los 150 millones restantes se invertirían en siete nuevas estaciones de bomberos y en la modernización de otras 12 distribuidas en la municipalidad.

La pregunta que iría a la boleta plantea la emisión de los 450 millones de dólares en bonos pagaderos con impuestos ad valorem, sin aumento a la tasa actual de amillaramiento, fijada en 0.5935, y bajo el mandato de una auditoría anual independiente.

"Sin este bono, no hay forma de reemplazar la sede policial y construir una nueva instalación de seguridad pública. Es simplemente demasiado costoso", afirmó Higgins al presentar la iniciativa. La alcaldesa enfatizó que la propuesta no implica un alza tributaria.

Se caen a pedazos

El diagnóstico técnico que sustenta la propuesta es contundente. La sede policial del downtown, inaugurada en 1976, fue diseñada para albergar a 560 oficiales y hoy opera con cerca de 1.400 agentes juramentados y 400 empleados administrativos.

La unidad de Homicidios ha registrado filtraciones de agua durante cuatro años consecutivos, y la sala de evidencias, parcialmente subterránea, ha obligado al departamento a retirar pruebas de los estantes inferiores ante inundaciones recurrentes.

El panorama en el Cuerpo de Bomberos no es distinto. De las 17 estaciones, ocho superan los 50 años de antigüedad y dos rebasan los 60. El centro de entrenamiento, una edificación centenaria, opera con baños portátiles permanentes ante el colapso de su sistema de plomería.

“Si no es ahora…”

Rolando Escalona Miami Rolando Escalona, comisionado del distrito 3 de Miami. IVÁN PEDRAZA / DLA

El comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, copatrocinador de la propuesta, defendió la iniciativa en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS y remarcó que la situación actual es producto de décadas de mantenimiento diferido.

"Esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo atrás, porque si se hubiera tenido un mantenimiento proactivo no hubiéramos llegado a donde estamos ahora. Y no estamos hablando de una administración atrás, estamos hablando de dos o tres administraciones atrás", aseguró el funcionario.

Antes de respaldar la iniciativa, según relató, el legislador solicitó un balance del bono anterior: "Antes de darle el apoyo a la alcaldesa, lo primero que hice fue pedir un récord de todo lo que pasó con el bono Forever Bond. Yo tengo esos números".

El Miami Forever Bond, aprobado en 2017 bajo la administración del entonces alcalde Tomás Regalado, autorizó la emisión de 400 millones de dólares para enfrentar inundaciones, mejorar parques y ampliar la oferta de vivienda asequible.

Escalona recordó que la sede policial fue diseñada para entre 500 y 800 oficiales, mientras que la ciudad opera hoy con cerca de 1.500 agentes, sin contar el personal administrativo.

Detalló además que el parqueo cercano a la autopista I-95 está en proceso de demolición por considerarse inseguro y que la capacidad eléctrica del edificio resulta incompatible con la tecnología actual.

El comisionado ofreció datos inéditos sobre la situación de su distrito. Las dos únicas estaciones de bomberos de la zona, según sus palabras, operan en tráileres temporales, una detrás del edificio Mercedes-Benz Tower y otra contigua al Brickell City Centre.

"El tiempo de respuesta cuando llamas al 911 debe ser de 6 minutos; ahora mismo está de 10 a 13 minutos. Se puede morir una persona. Eso, primero que todo, no va ni con la ley", advirtió Escalona.

El legislador municipal recordó además que existe una demanda previa contra la Ciudad cuyo acuerdo establece la obligación de renovar los vehículos policiales cada ocho años, “un compromiso que se han incumplido por restricciones presupuestarias”, dijo.

Sobre el destino de los recursos, Escalona detalló que la nueva sede policial se construirá junto al edificio del nuevo Ayuntamiento que se levanta en Freedom Park, en un predio que ya es propiedad municipal, lo que evita el pago de renta.

El plan contempla la venta del terreno actual de la sede policial del centro para financiar la adquisición de nueva flota vehicular. "Esto es solamente seguridad; aquí no se está pidiendo dinero para un parque o una carretera. Es la seguridad de nuestros residentes y la posibilidad de salvar vidas porque el tiempo de respuesta sea mucho menor", subrayó.

Consultado sobre cómo restablecer la confianza ciudadana tras la experiencia del Miami Forever Bond aprobado en 2017, Escalona aseguró haber solicitado la inclusión de mecanismos vinculantes de fiscalización.

"Vamos a tener una auditoría, fue una de las cosas que yo pedí, que sea anual por una compañía que no esté atada a la Ciudad", explicó.

La propuesta también incluye un portal en línea público para el seguimiento del gasto: "Vamos a tener un sitio web donde tú vas a poder ver en qué se está gastando el dinero; eso va a crear la confianza que hace falta que los residentes tengan de nuevo", añadió.

Taller público

Ralph Rosado 102017_4874.JPG Ralph Rosado, comisionado del distrito 4 de la ciudad de Miami.

Por su parte, el comisionado Ralph Rosado expresó a este medio su intención de impulsar un mecanismo previo de transparencia centrado en la rendición de cuentas del bono anterior.

"Estoy proponiendo un taller público para que se presente con claridad cómo se han utilizado los fondos del Miami Forever Bond, aprobados por los votantes en 2017, y qué proyectos aún están pendientes", indicó.

Rosado precisó que su postura mantiene el respaldo institucional a los cuerpos de seguridad y emergencia, pero condicionó el debate a la presentación pública de los avances del bono precedente.

"Nuestros residentes merecen transparencia y entender cómo se están invirtiendo sus fondos. Seguimos apoyando a nuestros policías y bomberos y el trabajo esencial que hacen por la seguridad de nuestra ciudad. Esto se trata de transparencia y de asegurar que cada dólar esté alineado con las prioridades de nuestra comunidad", afirmó el comisionado.

Sombra del Miami Forever Bond

De acuerdo con reportes presentados a la Junta de Supervisión Ciudadana, hasta enero de 2026 el municipio había gastado solo 112 millones del bono aprobado en 2017.

El propio Regalado, alcalde de Miami cuando se aprobó el instrumento financiero, declaró en 2025: "Desde el punto de vista de un residente, es un acto irresponsable. Demora, demora, demora".

Durante su campaña, Higgins también cuestionó la falta de claridad sobre esos recursos, postura que ahora retorna como obstáculo político para su propia iniciativa.

Respaldo y críticas

El frente sindical respaldó de manera unánime la propuesta. Félix Del Rosario, presidente de la Fraternal Order of Police de Miami, denunció ante la Comisión que las condiciones de trabajo afectan la salud del personal.

"Por años, cada uno de ustedes y los que vinieron antes han conocido la condición de la sede policial, la han visto, han escuchado sobre ella, y no podemos permitir que esto continúe. Tenemos casos documentados de exposición a moho que afectan la salud de los empleados", expresó el dirigente.

El jefe de distrito del cuerpo de Bomberos, Raul Cernuda, líder del IAFF Local 587, describió condiciones que califica como indignas. "Después de un incendio difícil o una llamada médica traumática que probablemente nos acompañará el resto de nuestras vidas, regresamos a estaciones de bomberos que literalmente se están cayendo a pedazos", relató Cernuda ante la Comisión.

Del lado opuesto, residentes cuestionaron la magnitud del endeudamiento durante la audiencia pública. El activista Thomas Kennedy sostuvo: "No es momento de cargar a la Ciudad con 450 millones de dólares más de deuda, particularmente cuando no hemos recibido una contabilidad completa del dinero que queda en el Miami Forever Bond".

Por su parte, el residente Christopher Lunding calificó el monto como excesivo: "Está muy fuera de lo ordinario. Concediendo que todas las estaciones de bomberos sean reemplazadas, podrían ser bañadas en oro y no costarían esta cantidad".

Cuenta regresiva

Si la Comisión aprueba la resolución el 14 de mayo, el Municipio contará con el plazo mínimo legal para certificar el lenguaje del referéndum y remitirlo al Condado Miami-Dade para su inclusión en la boleta del 18 de agosto.

Un nuevo aplazamiento de los comisionados podría dejar la medida fuera del calendario electoral. Pero si todo fluye como lo espera la alcaldesa Higgins y comisionados como Escalona, la decisión final quedará entonces en manos de los votantes de Miami.