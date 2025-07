Militares retirados de Venezuela rechazan zona binacional; es una amenaza a la soberanía

Los integrantes del Frente denunciaron “el intento divulgado de fragmentar nuestro territorio mediante un memorándum de intenciones, que carece de cualidad y competencia para tan lesiva decisión contra el país”, según dijeron.

Zona binacional, una amenaza

Argumentaron que la propuesta binacional “representa una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía, la identidad nacional y la venezolanidad”, y citaron el artículo 13 constitucional que establece que “el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente”.

La defensa de estos principios no es opcional, dijeron, y llamaron a cumplir con el deber constitucional de resguardar y proteger la integridad y la soberanía del territorio.

“El suelo patrio no se negocia. La venezolanidad no se fragmenta. La soberanía no se comparte, afirmaron.

