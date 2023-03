Oposición debe capitalizar ventaja de candidatos sobre Maduro

Aún en un escenario hipotético en el cual la oposición no lograra definir un aspirante a presidente y todos los candidatos acudieran al proceso en contra de Maduro las tendencias de votación reflejan un escenario de igualdad.

Según el más reciente estudio de la firma Datincorp, en una elección en donde participaran la mayoría de los aspirantes a presidente, 16,86% de los encuestados votaría por María Corina Machado, 15,6% lo haría por Maduro, 11,92% apoyaría al comediante Benjamín Rausseo “El Conde”, 9,23% dice que respaldaría al gobernador del Zulia Manuel Rosales y 6,8% a Henrique Capriles Radonski.

Sin embargo, si se parte de la premisa de que la oposición logrará escoger un candidato presidencial en las primarias del 22 de octubre y se analizan (hoy en día) su oportunidad de derrotar a Maduro, en la mayoría de los enfrentamientos cara a cara el gobernante venezolano es derrotado.

En un escenario cara a cara entre Maduro y Capriles Radonski, el excandidato presidencial de la oposición obtiene el apoyo de 30,25% de los encuestados, mientras el actual mandatario venezolano solo capitaliza el respaldo de 21,43%. En este escenario 43% dice que no votaría por ninguno de los dos.

Si el enfrentamiento es con María Corina Machado, la coordinada de Vente Venezuela tiene el respaldo de 36,95% de los electores, mientras Maduro capitalizaría el apoyo de 21,3%. En este caso 37% de los encuestados dice que no votaría por ninguno.

Resultados similares se observan en un enfrentamiento con Manuel Rosales. En este caso el gobernador del estado Zulia tiene el apoyo de 30,89% de los ciudadanos, mientras Maduro solo capitaliza 21,21%. Como ocurre en los enfrentamientos previamente referidos, al menos cuatro de cada 10 electores dicen que no votaría ni por Rosales, ni por Maduro.

‘El Conde’ también gana en un enfrentamiento con Maduro. Mientras 33,73% dice que respaldaría al comediante y empresario, 21% se decanta por votar por Maduro.

Sin embargo, no todos los precandidatos opositores parten con ventaja en un cara a cara contra Maduro. En los escenarios de Datincorp, si el que enfrenta a Maduro es Juan Guaidó, el enfrentamiento se traduce en un empate técnico. Mientras 21,7% apoyaría al ex presidente de la Asamblea Nacional, 22,53% votaría por la continuidad del actual mandatario venezolano. En este caso, aumenta hasta 50% el porcentaje que dice que no votaría por ninguno.

La fecha de referencia del estudio es el 5 de febrero. Se realizaron 1.193 entrevistas en hogares en 16 estados del país con un error muestral de 2.84%. Según la ficha técnica del estudio los estados seleccionados para el estudio (incluyendo el Distrito Capital) concentran a 90% de los electores inscritos en el Registro Electoral.

Una cuarta parte del país valora bien a Maduro

Según el más reciente estudio de la firma Delphos apenas la cuarta parte de la población evalúa la gestión de Maduro de manera positiva 25,5 % (la mitad de ellos lo hace por la vía del “Regular hacia buena”).

Como resulta evidente la mayoría de los que perciben la gestión como positiva se autoidentifican como chavistas. En concreto de cada diez chavistas-maduristas la mitad dice que la gestión es buena y uno la califica de excelente.

En el caso de los chavistas-no maduristas, tres de cada 10 dicen que es regular hacia buena, y dos piensan que es buena.

Por otra parte, la mitad de los independentes y seis de cada 10 diez opositores estiman que la gestión es pésima.

Al evaluarse el trabajo de la oposición, la quinta parte de la población la describe de manera positiva (19,6 %). La mayoría de ellos lo hace por la vía del “Regular hacia buena”. Si solo se considera la opinión de la oposición dura, de cada 10 ciudadanos dos dicen que el trabajo de la oposición es regular hacia malo, otros dos dicen que malo y uno la califica de pésimo.

Los careos presidenciales de Delphos muestran tendencias similares a las registradas en Datincorp.

Entre Maduro y María Corina Machado al menos 38% dice que apoyaría a la coordinadora de Vente Venezuela, mientras 24% se inclinaría por la reelección del mandatario.

Si el enfrentamiento es contra el gobernador del Zulia, entonces 27% votaría por Rosales y 22,8% por la reelección.

Entre Maduro y Capriles Radonski, hasta 31% dice que apoyaría al excandidato presidencial de la oposición, mientras 24% se inclina por respaldar al líder chavista.

Como ocurre en Datincorp, Juan Guaidó es el único de los principales precandidatos opositores que pierde en el enfrentamiento directo con Maduro. En este caso, apenas 16% dice que votaría por Guaidó, mientras 25% decide apoyar Maduro y 47,8% sostiene que no votaría por ninguno de los dos.

El candidato presidencial de Acción Democrática Carlos Prosperi también pierde en el cara a cara con Maduro exhibiendo números similares a los de Guaidó: Apenas 14,8% votaría por el candidato de Acción Democrática y 23,8% lo haría por Maduro. En este enfrentamiento directo 43% sostiene que no apoyaría a ninguno.

Según Delphos, 73% de los encuestados sostienen que no podrían votar por Guaidó, mientras 60% dicen que no pudiesen apoyar a Capriles Radonski o a Manuel Rosales.

En el caso de María Corina Machado hasta 53% asegura que no pudiese votar por ella. Entre los precandidatos opositores quien genera en este momento menos rechazo es ‘El Conde’. En su caso hasta 43% dice no lo pudiese apoyar en una elección presidencial.

El estudio de Delphos se realizó entre 10 y 15 de febrero de 2023. Consistió en 1.200 entrevistas en hogares. Los entrevistados fueron seleccionados con un muestreo semiprobabilístico en centros poblados de mil y más habitantes. La precisión de las estimaciones es de +/. 1,8% para la mayoría de las estimaciones de frecuencias simples.

