domingo 22  de  febrero 2026
VENEZUELA

Amnistía no logra acceder al expreso político Perkins Rocha, le mantienen el grillete

La esposa del abogado del equipo de María Corina Machado expresó sus “ansias de libertad”, mientras familiares de detenidos reclaman retrasos y exclusiones

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Cortesía Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, consultor jurídico de Vente Venezuela, organización de la líder María Corina Machado, informó que la Ley de Amnistía no se le ha aplicado aún al abogado, preso político que fue excarcelado pero permanece con arresto domiciliario y, por tanto, con el grillete electrónico que le fue colocado.

“La Amnistía aún no llega a nuestro hogar… Pero mientras se carga el grillete, también se carga la mente y el espíritu con ansias de Libertad!!!”, dijo Cipriani en un mensaje que acompañó con una foto de Perkins, en la red X.

Lee además
Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Opositora venezolana denuncia "persecución política" pese a la promulgación de la ley de amnistía
Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
DICTADURA

Familiares de presos políticos lamentan amnistía excluyente en Venezuela

El abogado, detenido arbitrariamente por el régimen en agosto de 2024, fue excarcelado 18 meses después, bajo la medida anunciada por el régimen en enero, pero le fue colocada la tobillera electrónica y se le impuso el régimen de casa por cárcel, como a otros presos políticos. La medida fue cuestionada por no ser una liberación real.

Perkins y el dirigente político Freddy Superlano, también con grillete en su tobillo, siguen a la espera del beneficio de ley aprobada el jueves 19 de febrero, a pesar de que se esperaba que fuesen amnistiados.

Defensores de derechos humanos han cuestionado el retraso y las exclusiones en la aplicación de la ley.

El primer preso político en lograr la libertad plena fue Juan Pablo Guanipa, el viernes pasado, pero la obtuvo de oficio en una resolución judicial que no hizo referencia alguna a la Ley de Amnistía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025544616582213742&partner=&hide_thread=false

Lenta amnistía

La Plataforma Unitaria Democrática, la coalición opositora más grande del país, denunció que solo se han dado 19 excarcelaciones verificadas, tras la aprobación de la amnistía.

"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión", reclamó la agrupación política en X y ´lamentó la falta de voluntad política en el proceso impulsado por el régimen.

Según informó, falta por concretar la libertad de más de 600 presos políticos. Este sábado se confirmaron 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, según los cómputos de la coalición partidista.

Mientras, la ONG Foro Penal informó que ha verificado únicamente 16 excarcelaciones.

Régimen evalúa dar indultos

Ante los reclamos por las exclusiones de la ley, especialmente de militares, el presidente de la Asamblea Nacional dominada por chavismo, Jorge Rodríguez, informó que evalúan la posibilidad de otorgar “indultos presidenciales” o medidas de gracia a personas no beneficiadas con la norma, una decisión que acentúa el tono político en un proceso que busca la estabilidad.

Según dijo, "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir "medidas de gracia o de indulto" presidencial.

Indicó que se abrió "un espacio" para que instancias como el Programa para la Convivencia y Paz, instalado en enero por el régimen, o la Comisión para la Revolución Judicial que preside el ministro Diosdado Cabello, puedan atender casos y recomendar medidas "para personas que no estén contempladas" en la legislación.

Este sábado, Rodríguez aseguró que se estaban produciendo "cientos de liberaciones" en el país, pero no precisó la cantidad exacta, se informó.

FUENTE: Con información de EFE, red X Buscando Ciudadanos

Temas
Te puede interesar

Más de 100 presos políticos en huelga de hambre en cárcel señalada como centro de torturas

Juan Pablo Guanipa: Mi libertad plena busca hacer creer que Ley de Amnistía es la mejor del mundo

Delcy Rodríguez incluye a Diosdado Cabello en revisión de casos de presos políticos por Ley de Amnistía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Capitolio estatal de Florida. 
DEBATE

Reforma de impuesto a la propiedad, ¿amenaza para municipios del sur de Florida?

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.
DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

Te puede interesar

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

La actriz estadounidense Emma Stone posa en la alfombra roja a su llegada a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
FOTOGALERÍA

Cine y realeza se encuentran en la alfombra roja de los BAFTA 2026

Un hombre cocina salchichas sobre un fuego de leña junto a su esposa e hijas durante un corte de electricidad en el barrio de Poey en La Habana.
REPORTAJE

Cubanos sufren enormes carencias mientras el régimen castrista se aferra a las consignas