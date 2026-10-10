Gobierno de EEUU precisa reinicio de negociaciones entre oposición y chavismo en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio saludó a la jefa de un bloque de oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, durante una reunión en el Salón de Tratados del Departamento de Estado en Washington, el 9 de octubre de 2026.

MIAMI. - El gobierno de EEUU precisó que el 14 de octubre próximo comenzará el tercer ciclo de negociaciones entre la delegación opositora y la del chavismo en busca de continuar los avances para un proceso de transición y las elecciones en Venezuela .

El Departamento de Estado hizo la precisión en un comunicado, luego de que el secretario Marco Rubio urgió la reforma electoral tras la reunión que sostuvo con la exdiputada Dinorah Figuera, jefe de la delegación opositora y presidente de la Asamblea Nacional de 2015 que es reconocida como democrática por EEUU.

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“Es nuestro deseo no simplemente que Venezuela tenga una elección, sino que tenga una democracia duradera, que pueda llevar a cabo la estabilidad del país a largo plazo con las instituciones necesarias para apoyar esa democracia”, afirmó Rubio a la salida de la reunión en Washington este viernes.

Hizo énfasis en que las negociaciones que lleva adelante el sector opositor que representa Figuera, bajo el impulso de EEUU, son “la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en más de una generación de recapturar y de nuevo restaurar una democracia”.

Elecciones en Venezuela

En el comunicado publicado, la Oficina federal de Rubio asegura de entrada que “las conversaciones de reconciliación generan avances concretos para la transición democrática de Venezuela”.

“Las conversaciones de reconciliación política entre el gobierno interino venezolano y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 están produciendo reformas tangibles en las libertades civiles y los derechos políticos, sentando las bases para elecciones creíbles y una transición democrática”, señaló.

Mencionó los “resultados significativos” en las dos primeras rondas de negociaciones como la renovación del Tribunal Supremo “independiente”, el restablecimiento de acceso a “más de 70 dominios de internet previamente bloqueados” y la liberación de más de 1,000 presos políticos”, según el texto.

Negociaciones permanentes

Luego de señalar al parlamento de 2015 como “el último órgano legislativo elegido democráticamente en Venezuela, y reconocido por los partidos y la comunidad internacional”, aseguró que las partes reiniciarán las conversaciones el 14 de octubre y “han decidido permanecer en sesión para mantener el impulso que se ha logrado”.

Hasta este sábado, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, jefes de las delegaciones, no habían informado directamente la fecha de inicio de la tercera reunión en su cuentas de X.

La declaración denota el interés estadounidense en resolver el tema electoral en Venezuela, mientras se replantea con fuerza el anunciado regreso de la líder María Corina Machado al país.

FUENTE: Con información del Departamento de Estado, EFE