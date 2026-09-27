Oposición venezolana celebra las nuevas excarcelaciones y pide el fin de la persecución política

La activista venezolana Andreina Baduel abraza a un preso político liberado afuera de la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026. Archivo.

CARACAS — Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 40 detenidos por razones políticas salieron de diferentes cárceles, entre ellas unas ocho mujeres acusadas de "narcoterrorismo" en 2021.

El nuevo grupo de presos políticos en Venezuela fue excarcelado entre el viernes y el sábado, tras el cierre del segundo ciclo del diálogo entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos.

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"Nuestra organización ha logrado verificar directamente un total de 39 excarcelaciones", informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X.

El viernes culminó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición, que avanza con el beneplácito de Washington tras la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

El sábado fueron puestos en libertad siete presos encerrados por motivos políticos por las autoridades venezolanas.

Entre los liberaos están Henry Castillo, Gilbert Araña, José Gregorio Valladares, Damián Rojas, Wilfredo Díaz, Juan Lagos y Wilder Vázquez, todos ellos recluidos en la cárcel El Rodeo I, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

"Todos ellos procesados por diferentes causas y con realidades diversas, como es el caso de Wilder, quien acumulaba años de detención arbitraria", indicó la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

El grupo fue recibido afuera de la cárcel por las madres que integran el campamento de protesta civil que llevan más de 250 días acampadas para exigir la liberación de la totalidad de detenidos por motivos políticos. Las madres y familiares mantendrán la acampada.

"Aunque celebramos estos emotivos reencuentros, recordamos que aún faltan decenas de presos políticos por recuperar su libertad. Seguiremos firmes y organizados hasta lograr que todos regresen a casa", advirtió la organización.

Oposición celebra

"Que sean todos libres los que hoy están tras las rejas por pensar diferente", dijo el sábado Dinorah Figuera, quien lidera las negociaciones por la bancada opositora.

"Necesitamos que sean liberados todos los presos políticos, que cese la represión, y que el Estado de derecho vuelva a regir en todo el territorio nacional. No es negociable: es una obligación", afirmó Figuera en un mensaje publicado en redes sociales.

"Continuaremos junto a los presos políticos, a sus familias, a las ONG que los defienden, y a cada ciudadano que sueña con ver a los suyos reunidos en la Venezuela que merecemos", afirmó en X.

Estas excarcelaciones simbolizan "el regreso, forzado por todos, de la dignidad humana, de los derechos humanos y de la idea de que el Estado debe servir a su gente, no perseguirla".

Exigen incluir tema de presos políticos en el diálogo

Familiares y defensores de derechos humanos piden que la situación de los presos políticos se discuta en la mesa de diálogo. La oposición se comprometió a tratar el tema.

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, pidió en X "la liberación de todas las personas injustamente detenidas", así como la garantía de sus derechos.

Entre las liberaciones confirmadas destacan seis acusados por la "Operación Gedeón", en la cual el régimen vinculó a civiles y militares venezolanos y estadounidenses en un intento de derrocar a Maduro.

Por este caso está detenido Josnars Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez.

Foro Penal informó también la excarcelación de Frank Cabañas, vinculado al caso de Óscar Pérez, muerto en un operativo militar en 2018. Pérez fue un inspector policial y piloto que se sublevó contra el régimen de Maduro.

Organizaciones denunciaron que el operativo constituyó una ejecución extrajudicial, dado que el grupo de Pérez intentó rendirse. Su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, promulgó una ley de amnistía en febrero tras la captura de Maduro, pero las excarcelaciones se han producido a cuentagotas.

Los familiares protestan constantemente y un grupo aún pernocta cerca de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y a las afueras de la cárcel El Rodeo I, considerada por oenegés como un centro de tortura.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press