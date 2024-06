Persiste el hostigamiento del régimen cubano a Maykel Osorbo

Según el mensaje de la activista, es parte de una "estrategia de presión y hostigamiento que solo cambia de rostro(..) Maykel es consciente y también nosotros de que la responsabilidad mayor recae en Lázaro Castillo, jefe del penal, y en la Seguridad del Estado, que monitorea y dicta las órdenes", aseguran los responsables de las redes sociales de Osorbo.

"Él está ahí y yo lo estoy dejando, no interactuó con él, ni lo miro. No es que yo quiera o no quiera tener problemas con él, es que él al lado mío no tiene que estar. Lo único que yo sé es que hay que sacarlo a él de aquí o hay que sacarme a mí. Yo soy un preso político y ni siquiera debería estar aquí. Así de simple", dijo Osorbo en una llamada telefónica con la activista Anamely Ramos.

"Espiral de violencia"

"Condenamos el acecho continuado a Maykel Osorbo, las insistentes provocaciones que le mandan para que se comporte de manera violenta y así empeorar su situación, la presión constante sobre su salud física y mental. Maykel sabe quién es y no cederá a la violencia ni la normalizará. Seguirá denunciando y nosotros con él", concluyó Ramos.

En medio de esta espiral de violencia de la que es víctima "Osorbo", el pasado 18 de abril, casi pierde de una mordida la hélice de la oreja izquierda, luego de que cuatro reos comunes lo agredieran en complicidad con las autoridades de la penitenciaría.

Después de eso, precisó Ramos, un recluso conocido como "El Bemba", ejecutor principal del ataque, "fue traslado a otra área y premiado por la agresión a Maykel con un cargo de jefe de sección".

Maykel Osorbo fue arrestado por la Seguridad del Estado dos meses antes del estallido social de las protestas de julio de 2021. A fines de marzo de este año, la congresista estadounidense Debbie Waserman Schultz envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, para que Washington haga énfasis en conseguir la liberación de él, del artista Luis Manuel Otero Alcántara y todos los presos políticos en las cárceles del régimen cubano.

Amnistía International, Freedom House y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias identificaron al rapero como preso de conciencia. El último órgano determinó que las represalias en su contra fueron únicamente por su activismo a favor de la democracia.

FUENTE: DIARIO DE CUBA