Premios Pedro Luis Boitel, una ceremonia para la historia

Una de las ceremonias más emotivas de las tantas que tienen lugar con sistematicidad en el exilio cubano es la entrega del "Premio por la Libertad Pedro Luis Boitel", un prestigioso galardón internacional que, desde 2001, el Directorio Democrático Cubano otorga anualmente a quien o quienes hayan tenido un papel destacado en la lucha por la libertad de Cuba.

En el caso de premiar a un opositor cubano, no resulta tarea fácil cuando hay tantos y tantos que, dentro o fuera de las prisiones, dan ejemplo de coraje y dignidad. Por eso, creo que fue difícil para los miembros del "Frente Hemisférico por la Libertad" otorgar esta vez el premio entre tantos buenos candidatos.

En esta oportunidad, el icónico salón Big Five se vistió de gala y emoción al ser escenario para la entrega del premio por la libertad Pedro Luis Boitel 2024. El premiado, como casi siempre sucede, no pudo estar presente, no solo por encontrarse dentro de Cuba, sino también en una tenebrosa celda de castigo de la prisión de mayor rigor Combinado del Este en La Habana, Cuba.

El homenajeado se encuentra encarcelado desde hace más de 25 años de una sanción de 30 años. El sábado 18 de mayo, y en el marco de la celebración del 20 de Mayo, Día de la Independencia y la República de Cuba, un amplio salón abarrotado de figuras políticas de la comunidad, líderes del exilio y una importante representación de expresos políticos y combatientes anticastristas, así como jóvenes y demás invitados, pudieron escuchar el nombre de Ernesto Borges Pérez, quien fue ovacionado y muy aplaudido como el nuevo galardonado con ese importante reconocimiento.

Una multitud con los ojos húmedos, el corazón palpitando de emoción y una satisfacción patriótica en los rostros agradeció el otorgamiento a ese valiente cubano que, a criterio de muchos, es uno de los presos políticos más emblemáticos y rebeldes del sistema carcelario cubano.

La ceremonia, que comenzó al filo de las 9:00 de la mañana y se extendió por casi dos horas, contó con momentos de mucha emoción. Uno de ellos fue cuando esa conocida voz de la radio hispana, Poll Feirs, leyó visiblemente emocionado el poema titulado "Ernesto" de la autoría del intelectual y patriota Julio Estorino, o cuando otro gran poeta cubano, el joven y afamado músico contestatario cubano Jorge KamanKola, nos deleitó con otro bello y apasionado poema dedicado al premiado.

Otro momento que hizo palpitar los corazones de los asistentes fue cuando las pantallas del lugar dejaron ver a Raúl Borges, el padre de Ernesto, de quien todos pudimos escuchar el mensaje de dolor, preocupación, pero también de orgullo, honor y, sobre todo, de infinito agradecimiento por el premio a su hijo.

En la anterior edición, el premio por la libertad Pedro Luis Boitel había sido otorgado a un importante factor de la lucha y el sacrificio, a las más de 100 mujeres que en Cuba guardan injusta prisión por sus ideas, acontecimiento que se destacó en el evento. También se mencionó, entre aplausos, el nombre de algunos de quienes han recibido el galardón en ediciones pasadas: Ángel Moya Acosta, Juan Carlos González Leiva, Idania Yanes Contreras, Damaris Moya Portieles, los veteranos Miguel Díaz Bauza, Humberto Eladio Real Suárez, Leoncio Rodríguez Ponce, Francisco Herodes Díaz Echemendía y el mártir Armando Sosa Fortuny, así como organizaciones como las Damas de Blanco, Opositores por una Nueva República, Movimiento San Isidro, Asociación Yorubas Libres de Cuba, entre otros.

El ambiente durante esta última premiación se caracterizó por el entusiasmo y los más apasionados y largos aplausos. El público sentía que premiando a Ernesto Borges Pérez se estaba resaltando el esfuerzo, sacrificio y entereza de su persona y familia, así como también del heroico presidio político cubano que, desde las más difíciles condiciones, escribe una de las páginas más heroicas en la titánica lucha por la libertad: el presidio político cubano, que por cierto es uno solo e indivisible.

La icónica imagen de la entrega del premio por la libertad Pedro Luis Boitel 2024, recibido en nombre de Ernesto por otro coloso de la lucha, Orlando Figueroa “Maqueca”, estará grabada para siempre en la memoria tanto de los presentes en la ceremonia como aquellos que pudieron verlo por las redes sociales, a contrapelo de la indiferencia mostrada por los medios de prensa asistentes en el evento, que consecuentes con su pose elitista ni siquiera hicieron mención del episodio que, a mi modo de ver, fue lo más importante del evento: la entrega de un reconocimiento a alguien que no solo está dentro de Cuba en el escenario más difícil e importante de la lucha.

La ceremonia de entrega del premio Pedro Luis Boitel este 18 de mayo será un episodio imposible de olvidar tanto por la calidad y estatura moral del premiado como por el entusiasmo patriótico del acontecimiento.