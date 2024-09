España denuncia intento de "cercenar derechos" al presidente electo de Venezuela

En este sentido, añadieron que el Gobierno "rechaza cualquier intento de cercenar sus derechos fundamentales", tras ser consultadas sobre cómo se valora la orden de arresto dictada contra el opositor que fue rival de Maduro en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ordenó la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación", según informó el Ministerio Público venezolano.

España no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aliado del régimen, que dieron vencedor a Nicolás Maduro con el 51% de los votos, un resultado que es denunciado como fraudulento por González Urrutia, que por su parte asegura que ganó con cerca del 70% y que publicó las actas que demuestran ese resultado.

La comunidad internacional, con la excepción de gobierno regímenes aliados a Maduro como Nicaragua, Cuba y Bolivia, tampoco reconocen los datos del CNE, mientras Maduro no publique también las actas que permitan verificar su supuesto triunfo. Desde el pasado 28 de julio se le ha pedido a Maduro que muestre las actas, lo que no ha sucedido.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dio por hecho la semana pasada que el régimen de Maduro no va a publicar las actas y, ante esa "evidencia", se mostró partidario de que la Unión Europea (UE) estudie todas las herramientas disponibles para propiciar un diálogo entre venezolanos que permita una "solución negociada y pacífica".

Borrell pide respeto para González Urrutia

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresó este martes su "rechazo categórico" a la orden de detención contra González Urrutia.

El jefe de la diplomacia europea reclamó a las autoridades venezolanas que "respeten su libertad, integridad y Derechos Humanos".

"Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada", afirmó en un mensaje en redes sociales.

La UE dijo que no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro ante la falta de avances para presentar las actas oficiales que acrediten su victoria electoral, al tiempo que España planteó al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra el régimen, punto que no obstante no cuenta todavía con la unanimidad necesaria.

Igualmente, en el seno de la UE se ha planteado el tema sobre reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones, algo que el bloque ya sugirió en alguno de sus comunicados, si bien este planteamiento tampoco cosecha aún el consenso necesario entre los miembros del bloque. A este respecto, Borrell apuntó al mes de enero de 2025, cuando se debería producir la transición de poder en Venezuela, como plazo para que los 27 puedan tomar alguna decisión en ese sentido.

Embed Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra @EdmundoGU y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2024

FUENTE: Con información de Europa Press