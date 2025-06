Trump declina comentar si ordenará un ataque a Irán: "Nadie sabe"

Irán "no está lejos" de conseguir la bomba nuclear, afirmó el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una reciente entrevista con Le Monde.

Este miércoles en la Casa Blanca, Trump dijo que su paciencia con Irán "ya se ha agotado".

"Puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe qué voy a hacer", dijo ante la insistencia de periodistas cuando le preguntaron si Estados Unidos bombardeará Irán.

Lo reiteró horas más tarde.

"Veremos qué sucede (...) Todos me lo han preguntado, pero no he tomado una decisión", declaró el presidente estadounidense. Su situación es delicada, ya que parte de su base se opone a que Estados Unidos participe en más guerras extranjeras y fue una de sus promesas de campaña.

Cuando un periodista le preguntó si el régimen iraní podía caer, Trump contestó: "Podría pasar cualquier cosa, ¿verdad? Eso podría pasar".

"Retrasando planes"

Después participó, por segunda vez en dos días, en una reunión en la sala de crisis, impermeable al espionaje, donde se toman las decisiones militares más delicadas.

Según el Wall Street Journal, Donald Trump informó a sus asesores el martes que ha aprobado planes para atacar a Irán, pero que los está retrasando para ver si Teherán da marcha atrás a su programa nuclear.

"Todas las opciones están sobre la mesa", declaró un funcionario de la Casa Blanca al ser preguntado sobre el asunto.

Anteriormente, Trump dijo que Irán "quiere negociar" e incluso propuso enviar a funcionarios a la Casa Blanca. "Pero es "muy tarde", agregó.

Irán lo desmintió.

"Ningún funcionario iraní ha pedido jamás arrastrarse a las puertas de la Casa Blanca", publicó la misión de Irán ante las Naciones Unidas en X.

Insiste en vía diplomática

Trump ha favorecido la vía diplomática para poner fin al programa nuclear iraní con un acuerdo que reemplazara el que rompió durante su primer mandato en 2018.

Pero desde que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó ataques contra Irán hace seis días, Trump ha respaldado a su aliado clave.

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, proclamó el miércoles que su país "nunca se rendirá".

Trump declaró que Irán está a "semanas" de poder fabricar una bomba nuclear.

bombas "bunker buster"

Señaló que Estados Unidos es el único país con bombas "bunker buster" capaces de destruir la planta nuclear iraní de Fordow, "pero eso no significa que vaya a hacerlo".

Según el Gobierno israelí, el uranio enriquecido necesario para fabricar este tipo de armas se encontraría escondido en las instalaciones de la central nuclear de Fordow, situada cerca de la ciudad de Qom, dotada de cinco túneles y oculta en el interior de una montaña del noroeste del país.

Estados Unidos cuenta para ello con la 'Massive Ordnance Penetrator' (MOP GBU-57), conocida como bomba "bunker buster", capaz de perforar montañas y penetrar más de 60 metros antes de explotar, pero que cuenta, sin embargo, con un gran peso, únicamente soportable por los bombarderos estadounidenses B-2.

El cuerpo de esta bomba, de unos 6 metros de largo y 13,6 toneladas, constituye más del 80 por ciento de su peso total. Esta debe ser lanzada desde una distancia de unos 15 kilómetros de altura y puede ser redireccionada a posteriori. Una vez ha penetrado en el suelo, el detonador de la bomba activa la ojiva.

El presidente estadounidense afirmó haberle pedido a Netanyahu que "siga adelante" con la ofensiva contra Irán, y añadió que hablaban a diario.

Cuando periodistas le preguntaron a qué se refería su mensaje en redes sociales del martes en el que exigió la "¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!" de Irán, Trump respondió: "Es muy sencillo: rendición incondicional. Eso significa que estoy harto, ¿vale? Estoy harto (...) Vamos y destruimos todo el material nuclear que hay por todas partes", explicó.

Un arma nuclear en poder de Irán es un peligro para la seguridad mundial; es un paìs patrocinador del terrorismo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press