Régimen mantiene la opacidad sobre procesos por corrupción

Y es que hasta ahora se desconocen cuáles han sido las actuaciones del Ministerio Público venezolano con relación a estas investigaciones, más allá de la información aportada por Saab en los encuentros con la prensa, reseñó talcualdigital.com.

El pasado 5 de abril, Saab informó que hasta esa fecha el número de personas detenidas era de 51.

"A la fecha, y seguro habrá más detenidos, se suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción, incluyendo la de PDVSA Crypto, que se une a la de la CVG, la de los jueces detenidos y a la del exalcalde de Las Tejerías", declaró en rueda de prensa.

Señaló que estaban investigando 31 tramas de corrupción en PDVSA y que por la trama "PDVSAP-Crypto" había 34 procesados. Esta trama es la que ocasionó la renuncia y defenestración del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien informó su dimisión a través de Twitter el 20 de marzo. Posterior a ese anuncio, no se sabe cuál es el paradero del exfuncionario, ni tampoco si está siendo investigado o el porqué no se ha ordenado su detención.

Saab ha evadido responder sobre si hay acciones respecto a El Aissami y se ha limitado a decir que no quiere adelantar información sobre ninguna persona en partícular.

"Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular", dijo.

Además de la información sobre la trama "PDVSA-Crypto", el fiscal de Maduro sólo ha informado que hay un detenido por la trama de la empresa estatal "Cartones de Venezuela", el cual es el exdirector de la que era la Oficina Nacional de Extranjería (Onidex) y exgobernador el estado de Trujillo, Hugo Cabezas, informó Runrun.es.

A finales de marzo, la ONG Transparencia Venezuela reclamó la "escasa información pública" que se ha difundido respecto al escándalo de corrupción en la petrolera estatal PDVSA. La ONG urgió que las autoridades competentes informen al país al respecto.

En un comunicado, Transparencia Venezuela deploró que la información sobre los nombres de las personas involucradas en los hechos se han conocido de manera "extraoficial", así como otros datos cruciales como las cantidades de dinero malversadas.

“Hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los miles de millones extraviados", expuso el comunicado.

En ese sentido, Transparencia Venezuela urgió "que se informe al país sobre el procedimiento y también que en cada uno de estos casos la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas" y enfatizó que "debe difundirse información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos”.

Embed En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) March 20, 2023

