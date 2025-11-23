domingo 23  de  noviembre 2025
Rescatan a 17 menores de una secta judío ortodoxa en Colombia

Los menores rescatados en Colombia provienen de varios países, como Guatemala, Estados Unidos y Canadá

De acuerdo con Migración Colombia, la secta Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por abuso sexual y malos tratos a menores

Migración Colombia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - Migración Colombia informó este domingo 23 que fueron rescatados 17 menores de una secta judío ortodoxa en el noroeste del país, cinco de ellos con orden de búsqueda internacional por secuestro y trata de personas de la Interpol.

"Rescatamos 17 niños, niñas y adolescentes de la secta judío ortodoxa Lev Tahor (...) Existen alertas internacionales por delitos contra menores asociados a esta comunidad", señaló Migración en X, junto a una foto de algunas de las menores sin el rostro identificable y cubiertas con túnicas negras de pies a cabeza.

Los menores provienen de varios países, como Guatemala, Estados Unidos y Canadá, según un reporte policial. "Existen indicios que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso", señalaron. Tras el rescate, los menores fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín.

La operación de rescate se realizó el sábado 22 de noviembre en Yarumal (Antioquia). Lev Tahor ha enfrentado recientemente casos por presunto abuso sexual y malos tratos a menores en países como Guatemala. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país junto a menores, trasladados a un centro custodiado por el gobierno tras su rescate.

De acuerdo con las autoridades, los miembros de la secta estaban en Colombia, "buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares".

Tras la secta

La policía internacional va detrás de la secta Lev Tahor y emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus adeptos. En diciembre de 2024 fueron rescatados en Guatemala 160 niños en poder de ese grupo.

Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados por delitos como trata de personas, embarazo forzado y matrimonio forzado entre menores.

La secta se formó en la década de 1980 y sus miembros se establecieron en el país centroamericano en 2013, pero también han tenido conflictos con autoridades de México y Canadá.

FUENTE: Con información de AFP

