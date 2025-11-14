viernes 14  de  noviembre 2025
Activistas venezolanos víctimas de atentado en Colombia piden celeridad en la investigación

A un mes del ataque en el norte de Bogotá, los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche señalaron que fueron víctimas de la "represión transnacional"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - Tras cumplirse un mes del atentado sufrido en Bogotá, los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche pidieron a las autoridades colombianas actuar con "urgencia" ante la "represión transnacional" de la que denunciaron fueron objeto.

En un comunicado, este jueves 13 de noviembre, señalaron que "el deber del Estado no se agota en la protección, se extiende al acceso efectivo a la justicia, a la verdad y a la reparación integral… Este hecho no puede quedar sin respuesta. La impunidad no solo nos pone en riesgo a nosotros, sino que envía un mensaje preocupante a toda la comunidad de activistas y defensores de derechos humanos que hoy se encuentran en territorio colombiano".

Velásquez es defensor de la comunidad LGBTIQ+ y Peche es consultor político. El 13 de octubre, la Policía de Colombia informó de un "ataque sicarial" contra los activistas venezolanos, al salir de su residencia en el norte de Bogotá.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió, en octubre, al Gobierno de Gustavo Petro investigar el atentado contra los activistas.

El organismo puntualizó: "La CIDH llamó al Estado (régimen) a investigar de manera pronta y diligente el atentado contra Yendri Velásquez y Luis Peche, con el fin de identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, considerando como posible móvil las actividades de defensa y activismo que ejercían en Venezuela”.

Solicitud de protección

La Defensoría colombiana dijo, tras el atentado, que los activistas solicitaron acompañamiento a la entidad para obtener la protección que requieren para desempeñar su labor.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, señaló la Defensoría.

FUENTE: Con información de Yendri Velásquez/ Luis Peche

