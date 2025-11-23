EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodomir Zelenski durante una conversación telefónica.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (derecha), y el Jefe de Gabinete de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, ofrecen una conferencia de prensa tras sus conversaciones a puerta cerrada sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de Estados Unidos en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.

WASHINGTON — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se declaró "muy optimista" sobre la posibilidad de concluir "muy pronto" un acuerdo sobre Ucrania, tras una jornada de negociaciones en Ginebra con responsables ucranianos y europeos.

Las conversaciones se centraron en un plan estadounidense de 28 puntos impulsado por Donald Trump, cuyo propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa.

Conflicto bélico Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

PROPUESTA DE PAZ Los 28 puntos del plan de EEUU para terrminar la guerra en Ucrania

Rubio asegurò que la reunión mantenida este domingo en Ginebra con representantes ucranianos para abordar el plan de paz propuesto por el presidente Trump, ha sido "la más productiva hasta ahora".

"Hemos hecho enormes progresos" y "puedo decirles que los puntos que siguen pendientes no son insuperables. Simplemente necesitamos más tiempo", declaró Rubio a los periodistas, sin dar más precisiones y recordando que los rusos tendrán "voz en el asunto".

El negociador ucraniano, Andrii Yermak, mano derecha del presidente, informó igualmente de "muy buenos progresos", y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski señaló que la nueva versión del plan estadounidense refleja "la mayoría de las prioridades clave" de Kiev.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a su homólogo ucraniano para responder a su propuesta, pero el sábado indicó que este plan no era su "última oferta".

Rubio también dejó entrever que había cierta flexibilidad respecto al calendario. "Queremos que esto se haga lo más rápido posible. Obviamente, nos gustaría que fuera el jueves", dijo.

Trump "bastante satisfecho"

La versión inicial del documento había suscitado la oposición de Kiev y de sus aliados europeos, que acudieron el domingo a Ginebra para evitar una paz con apariencia de capitulación.

Rubio sostuvo que Trump está "bastante satisfecho con la información" que recibió sobre los "progresos" logrados durante las conversaciones en Ginebra.

Acogido con satisfacción por el presidente ruso, Vladimir Putin, el plan inicial retoma varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones.

Paralelamente, se ofrecen garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Zelenski declaró el domingo que está "personalmente" agradecido con Trump, después de que el mandatario estadounidense acusara a Ucrania de ingratitud ante sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

Trump acusa a Ucrania de mostrar "cero gratitud"

Donald Trump acusó el domingo a Ucrania de expresar "cero gratitud" hacia Estados Unidos por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, objetivo para el cual ha presentado una propuesta que serviría como documento para una negociación, un plan que es cuestionado por Kiev y los europeos que desean continuar con la guerra.

En un mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense también atacó a los europeos que juegan un doble rasero. El mandatario cuestionó que, mientras los europeos critican la propuesta, le "siguen comprando petróleo a Rusia", así como a su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de inacción al comienzo del conflicto.

"Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo", escribió el presidente en mayúsculas en su red social.

"Los líderes ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos, y Europa sigue comprando petróleo a Rusia".

Màs tarde, Zelenski declaró que está "personalmente" agradecido con Trump, después de que el mandatario estadounidense acusara a Ucrania de ingratitud ante sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

Biden "lo regaló todo"

"Estados Unidos sigue vendiendo cantidades masivas de armas a la OTAN para su distribución a Ucrania (¡el corrupto Joe lo regaló todo, gratis, gratis, gratis, incluyendo grandes sumas de dinero!)", añadió el presidente, dinero de los contribuyentes estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio tiene previsto reunirse con una delegación ucraniana en Ginebra este domingo con la esperanza de avanzar en el plan de Trump para Ucrania.

Washington presenta ahora el plan de 28 puntos de Trump como "un marco para las negociaciones" que pretende poner fin al conflicto, pero es visto con preocupación en Kiev y Bruselas.

Negociador ucraniano: Plan refleja todas las prioridades

La nueva versión del plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania refleja "la mayoría de las prioridades clave" de Kiev, aseguró este domingo un miembro de la delegación ucraniana que participa en conversaciones en Ginebra.

"La versión actual del documento, aunque aún se encuentra en las últimas etapas de su aprobación, refleja ya la mayoría de las prioridades clave de Ucrania", indicó en Facebook Rustem Umerov, a la cabeza del Consejo de Seguridad ucraniano.

También calificó de "constructiva" la cooperación con Estados Unidos y destacó "la atención que prestan" a los "comentarios" de los ucranianos.

Poco antes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó en X que "las labores y trabajos continúan para hacer que todos estos elementos sean verdaderamente eficaces para alcanzar el objetivo principal que espera nuestro pueblo: poner fin de una vez por todas al baño de sangre y a la guerra".

Pero inicialmente Zelenski criticó y rechazó el plan y prometió presentar "alternativas" a Washington.

Los 28 puntos del plan

El plan presentado por Estados Unidos a Ucrania contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Moscú y la reincorporación de Rusia al G8, del que fue expulsada en 2014.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el emisario diplomático del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trabajaron en ese plan durante un mes aproximadamente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el viernes el plan, habló con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y declaró en un mensaje a la nación: "Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas".

Los dirigentes europeos expresaron su "apoyo inquebrantable" a Ucrania y "acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos", declaró el gobierno alemán.

Estos son los 28 puntos del plan, según el borrador consultado y traducido por la AFP:

1. Se confirmará la soberanía de Ucrania.

2. Se concluirá un acuerdo global de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Se considerarán resueltas todas las ambigüedades de los últimos 30 años.

3. Se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más.

4. Se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada, con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro.

5. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables.

6. El tamaño de las fuerzas armadas ucranianas se limitará a 600.000 efectivos.

7. Ucrania acepta recoger en su Constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una cláusula de que Ucrania no será admitida en el futuro.

8. La OTAN acepta no posicionar tropas en Ucrania.

9. Aviones de combate europeos serán estacionados en Polonia.

10. Garantías de Estados Unidos:

—Estados Unidos recibirá una compensación por las garantías de seguridad.

—Si Ucrania invade a Rusia, perderá la garantía.

—Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y firme, se reinstaurarán todas las sanciones globales, se revocarán el reconocimiento de los nuevos territorios y todos los demás beneficios de este acuerdo.

—Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin razón alguna, la garantía de seguridad se considerará inválida.

11. Ucrania cumple los requisitos para ser miembro de la UE y se beneficiará de un acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se estudia este tema.

12. Un potente paquete global de medidas para reconstruir Ucrania, incluyendo la creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania, pero sin limitarse a ello:

a) Creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de alto crecimiento, como tecnología, centros de datos e inteligencia artificial.

b) Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente su infraestructura de gas, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento.

c) Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra con el fin de restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y barrios residenciales.

d) Desarrollo de infraestructura.

e) Extracción de minerales y recursos naturales.

f) El Banco Mundial elaborará un plan de financiación especial para acelerar estos esfuerzos.

13. Rusia volverá a formar parte de la economía global:

a) El levantamiento de las sanciones se discutirá y acordará por etapas y caso por caso.

b) Estados Unidos concluirá un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, la infraestructura, la inteligencia artificial, los centros de datos, los proyectos de minería de tierras raras en el Ártico y otras oportunidades comerciales mutuamente beneficiosas.

c) Se invitará a Rusia a reincorporarse al G8.

14. Los fondos congelados serán utilizados de la siguiente manera:

100.000 millones de dólares en activos congelados rusos serán invertidos en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100.000 millones de dólares para incrementar el monto de la inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Se desbloquearán los fondos europeos congelados.

El remanente de los fondos rusos congelados se invertirá en otro vehículo de inversión ruso-estadounidense que implementará proyectos conjuntos en áreas específicas y buscará fortalecer las relaciones e incrementar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para evitar el retorno al conflicto.

15. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto ruso-estadounidense sobre temas de seguridad, para promocionar y garantizar el cumplimiento de todas las cláusulas de este acuerdo.

16. Rusia recogerá en su legislación su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

17. Estados Unidos y Rusia acordarán extender la validez de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluyendo el Tratado START I.

18. Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

19. La central nuclear de Zaporiyia se reactivará bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la electricidad producida se distribuirá de forma equitativa entre Rusia y Ucrania.

20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover el entendimiento y la tolerancia:

a- Ucrania adoptará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas.

b- Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos.

c- Todas las ideologías y actividades nazis deben ser rechazadas y prohibidas.

21. Territorios:

a- Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como regiones rusas, incluso por Estados Unidos.

b- Jersón y Zaporiyia quedarán congelados en la línea de contacto, lo que comporta un reconocimiento de facto de esa línea de contacto.

c- Rusia renunciará a los otros territorios que controla fuera de las cinco regiones.

d- Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del óblast (suerte de división administrativa o provincia, ndlr) de Donetsk que controlan actualmente, que será usada después para crear una zona de amortiguamiento neutral desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada.

22. Tras ponerse de acuerdo sobre futuras disposiciones territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no cambiar esas disposiciones por la fuerza. Ninguna garantía de seguridad será aplicable si se rompe ese compromiso.

23. Rusia no impedirá que Ucrania se sirva del río Dniéper para sus actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de grano en el mar Negro.

24. Se establecerá un comité humanitario para resolver sobre intercambios de prisioneros, la devolución de restos mortales, rehenes y civiles detenidos, y se instaurará un programa de reunificación familiar.

25. Ucrania celebrará elecciones dentro de 100 días.

26. Todas las partes involucradas en este conflicto recibirán una amnistía completa por sus acciones durante la guerra y aceptan no hacer ninguna reclamación o considerar ninguna queja en el futuro.

27. Este acuerdo será legalmente vinculante. El Consejo de Paz, dirigido por el presidente estadounidense Donald Trump, se encargará de supervisar su implementación. Se impondrán sanciones si se viola.

28. En cuanto todas las partes hayan aceptado este memorando, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se hayan retirado a los puntos acordados para empezar a implementar el acuerdo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP