Trump dice que Maduro ofreció "de todo" para evitar escalada y anuncia ataque contra submarino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que el dictador venezolano Nicolás Maduro ofreció “de todo” para evitar un conflicto abierto con Washington, en el marco de las recientes operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

“Él ha ofrecido de todo, ¿saben por qué? Porque no quiere enfrentarse a Estados Unidos”, dijo Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al ser consultado sobre presuntas propuestas de desescalada del régimen venezolano.

El gobierno de EEUU mantiene, desde agosto, ocho buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha realizado al menos seis ataques contra embarcaciones "narcoterroristas" con un balance de al menos 27 muertos.

El mandatario estadounidense realizó estas declaraciones poco después de anunciar un nuevo ataque en el Caribe, esta vez contra un submarino “que transportaba drogas”.

"Narco submarino"

“Golpeamos un submarino, era un aparato diseñado específicamente para mover grandes cantidades de droga”, señaló Trump, sin ofrecer mayores detalles sobre el operativo.

Por su parte, el secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acompañó al presidente durante la conferencia, no confirmó si hubo sobrevivientes y aseguró que más información será proporcionada en el transcurso del día.

Narcolancha - Caribe - X / Secretary of War Pete Hegseth Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. X / Secretary of War Pete Hegseth

Las operaciones estadounidenses en el Caribe forman parte de una estrategia de seguridad regional impulsada por la Casa Blanca para desmantelar redes de narcotráfico vinculadas con el régimen de Maduro y otros aliados en la región.

La posición oficial de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles y, por ello, hay una recompensa que lleve a su captura de 50 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AFP