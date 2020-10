"Tienen a Cuba al borde del colapso", dice médico de Holguín

El galeno denunció una escalada de vigilancia y acoso en su contra por sus publicaciones en redes sociales y dijo estar resuelto a mantener sus críticas a pesar de la intimidación de "arbitrarios, corruptos y abusivos" agentes:

"Lo que no me guste, lo voy a denunciar. Si ustedes no respetan su nefasta constitución eso no es asunto mío, van a tener que desaparecerme para silenciarme. Ya en dos ocasiones he sido llamado por la dirección de mi centro laboral por mis críticas al corrupto gobierno en las redes sociales, he sido víctima de insultos incluso me han intentado desacreditar en el ámbito personal. Se hasta dónde son capaces de llegar, PERO NO LES TEMO", escribió.

El joven dijo tener clara su ideología y reafirmó que el actual sistema del régimen no funciona.

Guerra mostró solidaridad por el médico Alexander Raúl Pupo Peña, quien fue expulsado de su beca y su centro laboral de Las Tunas tras denunciar la pobreza en Cuba y los privilegios de los dirigentes.

"Ha sido doloroso para mí ver cómo desmoronan tus sueños hermano mío, ver cómo intentan amedrentar tu integridad y tus principios solo por el simple hecho de no pensar según lo establecido por una élite gubernamental que en vez de preocuparse por el bienestar de su pueblo, enfoca su poderío en intentar silenciarlo", escribió el doctor Guerra en Facebook a raíz de las represalias contra su colega.

Guerra se graduó de médico general en 2018, fecha en que comenzaría su especialidad en Ginecología, lo que detuvo para evitar ser retenido en Cuba ya que su intención final era emigrar a Estados Unidos donde reside su padre y su novia.

No obstante las autoridades del régimen de Cuba le informaron en 2018, que no podía salir del país, por estar regulado debido a su carrera como médico, por lo que intentó una salida ilegal por la provincia Artemisa, por esa causa fue detenido.

Al ser liberado, vuelve a Holguín y fue reubicado a 40 kilómetros de su lugar de residencia.