Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018.

Cada año, generalmente entre enero y febrero, el presidente de Estados Unidos comparece ante el Congreso para ofrecer el tradicional Discurso del Estado de la Unión . Esta intervención combina el balance nacional, las prioridades políticas y las propuestas legislativas. En la actualidad es un discurso televisado en horario estelar, y transmitido en diversas redes sociales.

DISCURSO DE LA UNIóN Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Requisito, según la Constitución

El origen del mensaje está en la propia Constitución, como informa la Casa Blanca, que establece que el presidente debe informar periódicamente al Congreso sobre la situación del país. No siempre fue un discurso pronunciado en persona: durante décadas, algunos mandatarios optaron por enviar el informe por escrito.

El primero… y el más corto

El primer mensaje sobre el estado del país lo presentó George Washington en 1790. Además de inaugurar la tradición, marcó un récord difícil de imaginar hoy: fue el más breve de la historia, con apenas 833 palabras. Es decir, unos 6 minutos aproximadamente.

El discurso más largo

En el extremo opuesto está el mensaje pronunciado en 1946 por el presidente Harry S. Truman, que superó las 25.000 palabras. Fue el más extenso registrado, en un contexto marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial y los desafíos del inicio de la posguerra.

Embed

Datos poco conocidos

Ahora bien, no todos los mandatarios tuvieron la oportunidad de dirigirse al Congreso bajo esta tradición. Dos presidentes murieron antes de presentar un discurso sobre el estado del país: William Henry Harrison, fallecido en 1841 tras enfermar poco después de asumir el cargo, y James Garfield, quien murió en 1881 luego de ser víctima de un atentado.

De la radio a la televisión

El discurso también ha reflejado la evolución tecnológica del país. Calvin Coolidge fue el primero en transmitirlo por radio en 1923. Años más tarde, en 1947, Harry S. Truman volvió a marcar un hito al llevar el mensaje a la televisión.

El presidente que más veces presentó un Estado de la Unión fue Franklin D. Roosevelt, con 12 intervenciones ante el Congreso.

¿Por qué siempre falta un miembro del gabinete?

En la noche del discurso, senadores, representantes, magistrados del Tribunal Supremo y miembros del gabinete se reúnen en la Cámara de Representantes. Sin embargo, uno de los secretarios del gabinete no asiste.

La razón no es política, sino preventiva: se designa a un integrante del gabinete para permanecer en un lugar seguro. En caso de que ocurriera una catástrofe que afectara simultáneamente al presidente, al vicepresidente y a otros altos funcionarios presentes, esa persona garantizaría la continuidad del gobierno.

Invitados especiales y respuesta opositora

Otra tradición es la invitación de ciudadanos destacados que asisten como invitados de honor. Durante el discurso, el presidente suele reconocer públicamente sus logros.

Al finalizar, el partido opositor ofrece una respuesta oficial en la que expone su propia visión sobre los desafíos del país y plantea alternativas a las propuestas presidenciales.

El Estado de la Unión ha evolucionado con la historia estadounidense, pero el propósito es el mismo: rendir cuentas sobre la situación de la nación y marcar el rumbo político del año.

Embed

FUENTE: Archivos de la Casa Blanca /