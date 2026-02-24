Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

El suboficial Eric Slover, herido durante la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, entrega la Medalla de Honor al veterano capitán E. Royce Williams durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (derecha), es reconocido mientras el presidente Donald Trump pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026.

El sargento de la Guardia Nacional Andrew Wolfe (centro, con sombrero), quien sobrevivió a un tiroteo en noviembre de 2025 en Washington, D. C., recibe un Corazón Púrpura al ser reconocido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., el 24 de febrero de 2026.

El veterano piloto de combate E. Royce Williams, capitán retirado de la Marina, reacciona mientras el presidente estadounidense Donald Trump pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, comenzó a pronunciar este martes, tras recibir una larga ovación de la bancada republicana, el primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato asegurando que su país es "más grande, mejor y más poderoso" gracias a él.

"Esta es la era dorada de EEUU", afirmó, tras lo cual recibió una contundente respuesta positiva.

Frontera, inmigración y violencia

Como aseguró, el país tiene ahora gracias a él "la frontera más sólida con diferencia" que ha tenido en mucho tiempo.

Agregó que en un año de mandato los cruces fronterizos han caído a cero, el tráfico de fentanilo se ha reducido un 56%, los datos de muerte violenta se han reducido y la inflación ha disminuido.

"En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir a personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación", indicó el mandatario en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.

Venezuela

Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuestro nuevo amigo y socio".

"Este será un año para celebrar nuestro país y a los héroes que lo han mantenido libre", afirmó en un discurso histórico que coincide con el aniversario 250 de la nación.

También se refirió a la exitosa operación para capturar al dictador Nicolás Maduro y su esposa en enero de este año. "Fue una victoria colosal para la seguridad de Estados Unidos", señaló.

Donald Trump reconoció a Alejandra, una venezolana cuyo tío, Enrique Márquez, fue secuestrado por el régimen venezolano. Y para sorpresa de todos, reveló que había sido liberado y lo invitó a acercarse, entre una efusiva ovación.

AFP__20260225__98UU62B__v1__HighRes__DonaldTrumpGivesTheStateOfTheUnionAddressToCong El excandidato presidencial venezolano y preso político recientemente liberado, Enrique Márquez, saluda mientras abraza a su sobrina Alejandra, al ser reconocido por el presidente estadounidense Donald Trump durante el discurso del Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 24 de febrero de 2026. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Aranceles

Planteó además que los nuevos gravámenes del 10% que ha implementado tras el reciente varapalo de la Corte Suprema a su política arancelaria, no requerirán "la intervención del Congreso" para ser permanentes.

Felicitación a Marco Rubio

Trump aprovechó la oportunidad para agradecer al secretario de Estado, Marco Rubio, por su labor impecable en el cargo.

AFP__20260225__98UU64K__v1__HighRes__UsPoliticsTrumpStateOfTheUnion El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (derecha), es reconocido mientras el presidente Donald Trump pronuncia su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. Kenny HOLSTON / AFP

Reconocimiento a los patriotas

AFP__20260225__98UU63R__v1__HighRes__DonaldTrumpGivesTheStateOfTheUnionAddressToCong El suboficial Eric Slover, herido durante la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. Mandel NGAN / AFP

AFP__20260225__98UU648__v1__HighRes__DonaldTrumpGivesTheStateOfTheUnionAddressToCong La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, entrega la Medalla de Honor al veterano capitán E. Royce Williams durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026. Brendan SMIALOWSKI / AFP

AFP__20260225__98UR8BB__v1__HighRes__DonaldTrumpGivesTheStateOfTheUnionAddressToCong El sargento de la Guardia Nacional Andrew Wolfe (centro, con sombrero), quien sobrevivió a un tiroteo en noviembre de 2025 en Washington, D. C., recibe un Corazón Púrpura al ser reconocido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D. C., el 24 de febrero de 2026. Mandel NGAN / AFP

Grandes tecnológicas y costo de vida

Afirmó que obligará "a las grandes empresas tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas".

"Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país", aseguró el presidente.

Esta propuesta de Trump se dirige a una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, que es el costo de la vida.

"Tenemos una red eléctrica obsoleta y nunca podríamos gestionar la cantidad de electricidad necesaria. Así que les digo que pueden construir su propia planta. Producirán su propia electricidad. Esto garantizará la capacidad de la empresa para obtener electricidad y, al mismo tiempo, reducirá los precios de la electricidad para ustedes", insistió Trump ante las Cámaras.

El presidente apeló directamente a los estadounidenses: "Y podría ser muy sustancial para todos ustedes, ciudades y pueblos; verán cosas buenas en los próximos años".

Freno a las grandes firmas de inversión de Wall Street

Trump también aseguró que firmó "una orden ejecutiva para prohibir que las grandes firmas de inversión de Wall Street compren miles de viviendas unifamiliares". "Le pido al Congreso que declare permanente esa prohibición", agregó.

Según el presidente, la propiedad de la vivienda es "otro pilar del sueño americano que ha estado bajo ataque".

Supervisión del derecho al voto

El mandatario pidió públicamente que se exija una prueba de identidad a los votantes en el país para combatir lo que tachó de trampas en las elecciones estadounidenses.

"Les pido que aprueben la Ley 'Salvar a EEUU' para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Ese fraude electoral es rampante en nuestras elecciones. Es rampante", exclamó Trump ante una sesión conjunta del Congreso.

"Es muy simple: todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar", reclamó Trump a los legisladores presentes hoy en el Capitolio entre aplausos.

"¿Por qué alguien no tendría una identificación de votante? Solo una razón: quieren hacer trampa", insistió el mandatario.

Orgullo nacional

En un anuncio emotivo, el presidente reveló que concederá a Connor Hellebuyck, guardameta de la selección estadounidense de hockey sobre hielo que acaba de ganar el oro en los Juegos de Invierno, la medalla presidencial de la Libertad.

"Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado", aseguró Trump, que, iniciado su discurso, hizo entrar al equipo estadounidense al completo en el Capitolio para regocijo de la bancada republicana y también de algunos demócratas.

"Es la primera vez que los veo levantarse", bromeó Trump a cuenta de los demócratas que se alzaron para aplaudir a la selección estadounidense de hockey sobre hielo.

EEUU se colgó por primera vez el oro en 46 años tras derrotar a la gran potencia mundial de este deporte, Canadá, por 2 goles a 1 en el tiempo extra y una actuación destacada de Hellebuyck, que milita en el equipo canadiense de los Winnipeg Jets.

Irán

Al hablar de sus acciones para evitar conflictos mundiales, hizo énfasis en que Irán sigue sin renegar de un arma nuclear, algo que "nunca" permitirá.

El inquilino de la Casa Blanca recordó que el Ejército estadounidense ha "aniquilado" el programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", alertó.

El discurso más largo, y con numerosas medallas de honor

El presidente ofreció un discurso de alrededor de 5.500 palabras, desde ya el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia, de casi dos horas (107 minutos). Asimismo, fue un discurso en el que se entregaron varias medallas de honor.

Abordó temas clave de su agenda, de gran relevancia para la nación estadounidense, así como para la región y el mundo.

